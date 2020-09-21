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Koop-Sen grevi askıya aldı

Koop-Sen, Koop-Süt’te yarın yapacağı grevi askıya aldığını bildirdi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 19:35
Koop-Sen grevi askıya aldı
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Koop-Sen, Koop-Süt’te yarın yapacağı grevi askıya aldığını bildirdi.

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Koop-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güröz yazılı açıklamasında, bugün gerçekleştirdikleri 1 günlük uyarı grevi sonrası Kooperatif Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana’nın devreye girdiğini ve alınan “yanlı ve yanlış” karardan geri dönüldüğünü kaydetti.

“İş barışının sağlanmasında katkısı olan Kemal Deniz Dana’ya teşekkür ederiz” diyen Güröz, sendika olarak Koop-Süt’teki gelişmelerin takipçisi olacaklarını belirterek, yarın yapılacak grevi askıya aldıklarını ifade etti.

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Son Güncelleme: 21.09.2020 20:19
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