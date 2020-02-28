Koop-Sen'den grev uyarısı

Mehmetali Güröz, Koop-Sen Yönetim Kurulları adına yaptığı yazılı açıklamada, cumhurbaşkanı seçimleri öncesi ve seçim yasaklarının başlamasına bir gün kala, hükümetin özellikle UBP kanadının istihdam çabaları çerçevesinde Kooperatif Merkez Bankası ve iştiraklerine işçi ve memur istihdam yapma planları olduğunu öğrendiklerini savundu.



Güröz, özellikle Kooperatifler Mukayyidi Kemal Deniz Dana’nın bu konuda özel çaba sarf ettiğini ileri sürdü.