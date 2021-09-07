Koop-sen: “Binboğa-yem Ltd’de tam gün grev yüzde yüz katılımla başladı“

Lefkoşa Gönyeli’de Karma Hayvan Yemi Fabrikası ile LP Gaz Üretim Ve Dolum Tesisi ve İskele Boğaz’da Harup Ürünü İşleme Tesisi olmak üzere üç ayrı tesiste faaliyet gösteren BİNBOĞA-YEM Ltd’de tüm gün uyarı grevi yapılacak.



SENDİKA, “SİYASİ İSTİHDAMLARA SON VERİLMESİNİ” İSTİYOR

“Siyasi personel istihdamına” tepki olarak yapılan grevde sendika, istihdamlara son verilmesini istiyor.

Türk Ajansı Kıbrıs’a grev gerekçeleri ile ilgili bilgi veren Koop-Sen Genel Başkanı Mehmetali Güröz, grevin “yüzde yüz katılımla yapıldığını” aktardı.



“BURADA BÜTÜN KADROLAR DOLUDUR”



Yönetim Kurulu’ndan istifa ederek memur olarak istihdam edilen kişinin dışında 3 de teknisyenin bugün işe başlamak üzere istihdam edildiğini söyleyen Güröz, söz konusu 4 istihdam kararının geri alınmasını istedi.

“Burada bütün kadrolar doludur. Personel ihtiyacı yoktur” diyen Güröz, sorunlarının istihdam edilen kişilerle olmadığını, grevde bugün netice alınmaması halinde, yarın da tam gün grevde olacaklarını, perşembeden itibaren ise süresiz greve gideceklerini vurguladı.



