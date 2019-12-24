banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113270
ALTIN
284.926
DOLAR
5.9454
STERLİN
7.6990
EURO
6.5890
Polis memuruna 5 ay hapis cezası
POLİS MEMURUNA 5 AY HAPİS...
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
2 yıl hapse mahkum edildi
2 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Koop Merkez Bankası'ndan ihtiyaçlı çocuklara 30 bin TL’lik hediye çeki

Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin belirlediği 105 çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için Çalışma ve Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na 30 bin TL’lik hediye çeki takdim etti.

Koop Merkez Bankası'ndan ihtiyaçlı çocuklara 30 bin TL’lik hediye çeki

Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin belirlediği 105 çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması için Çalışma ve Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu’na 30 bin TL’lik hediye çeki takdim etti.

24 Aralık 2019 Salı 09:55
Koop Merkez Bankası'ndan ihtiyaçlı çocuklara 30 bin TL’lik hediye çeki

Çalışma ve Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt da hazır bulundu.

ATAMAN

Kooperatif Merkez Bankası Genel Müdürü Kemal Ataman, kurulduğu günden bu yana bankanın toplumun her kesiminin yanında olma çabası gösterdiğini belirtti. Ataman, geniş bir yelpazede birçok kuruluşa destek verdiklerini kaydetti.

Bu yıl yönetim kurulu olarak anlamlı bir karar aldıklarını söyleyen Ataman, yeni yıl hediyelerini daha mütevazı tuttuklarını, hediye bütçelerini de üç kat artırdıklarını aktardı.

banner317
Kemal Ataman, Sosyal Hizmetler Dairesi’nin belirlediği 105 çocuğun giyim ve ayakkabı ihtiyaçlarını karşılama yönünde bir karar ürettiklerini kaydetti.

Ataman, “Çocukların sevinci paylaşmak, bankamız için en güzel yeni yıl hediyesi olmuştur” dedi.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu da konuşmasında, Kooperatif Merkez Bankası yönetimine aldıkları bu  karardan dolayı teşekkür etti. Sucuoğlu, böyle günlerde ihtiyaçlı çocuklara kurumlardan gelen yardımların çok büyük anlam taşıdığını dile getirdi. Bakan Sucuoğlu, önümüzdeki süreçte bu ve buna benzer konularda birlikte çalışmayı arzu ettiklerini de söyledi.

Konuşmaların ardından Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Şerife Kanan, 30 bin TL’lik hediye çekini Bakan Sucuoğlu’na takdim etti.

Son Güncelleme: 24.12.2019 13:09
Anahtar Kelimeler:
Koop Merkez Bankası çocuklara Yardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman Gaü’de Konferans Verecek
Erhürman Gaü’de Konferans Verecek
Ydü’de 3 Kişisel Resim Sergisi Daha Açıldı
Ydü’de 3 Kişisel Resim Sergisi Daha Açıldı
Brt’nin 56’ncı Kuruluş Yıldönümü...meclis Başkanı Uluçay,  Brtk Müdürü Özkurt’u Kabul Etti
Brt’nin 56’ncı Kuruluş Yıldönümü...meclis Başkanı Uluçay,  Brtk Müdürü Özkurt’u Kabul Etti
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
Amerikan Koleji'nden şehitleri anma haftasında anlamlı etkinlik
Amerikan Koleji'nden şehitleri anma haftasında anlamlı etkinlik
Polis Basın Subaylığından duyuru...
Polis Basın Subaylığından duyuru...
Ciklos-Değirmendere bendinin temizlik çalışmaları tamamlandı
Ciklos-Değirmendere bendinin temizlik çalışmaları tamamlandı
Teknecik Elektrik Santrali’nde akaryakıt numune alımı yapılacak
Teknecik Elektrik Santrali’nde akaryakıt numune alımı yapılacak
Akıncı araştırmacı resim sanatçısı Aygın’ı kabul etti
Akıncı araştırmacı resim sanatçısı Aygın’ı kabul etti
“Bizden Bir İz 2” sergisi açılıyor
“Bizden Bir İz 2” sergisi açılıyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim