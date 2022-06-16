banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
3 ani ölüm!
3 ani ölüm!
Universalbank'ın sahiplerine tutukluluk mu!
Universalbank'ın sahiplerine tutukluluk mu!
Damacana suya %30 zam!
Damacana suya %30 zam!
Vatandaşlık konusu fena patlayacak!
Vatandaşlık konusu fena patlayacak!
Bu vebalin altından kalkamazsınız !!!
Bu vebalin altından kalkamazsınız !!!
banner405

Koop-Bank personel alacak

Başvuru sistemi 26 Haziran 2022 Pazar gecesi saat 23.59'dan sonra kapatılacaktır.

16 Haziran 2022 Perşembe 13:41
Koop-Bank personel alacak

Bankamızda görevlendirmek üzere çeşitli pozisyon ve sayıda personel alınacaktır. Münhal açılan pozisyonlar ve aranan niteliklerle ilgili detaylı bilgi için başvuru kılavuzuna tıklayınız.

Başvurular 16-26 Haziran 2022 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) kabul edilecektir.

banner341
Online başvuru sırasında cep telefonuna şifre gönderileceği için adayın cep telefonunun yanında olması gerekmektedir.
Elden başvuru kabul edilmeyecektir.

Başvuru sistemi 26 Haziran 2022 Pazar gecesi saat 23.59'dan sonra kapatılacaktır. Başvuru referans numarası ile başvurunuzu 26 Haziran 2022 Pazar gecesi saat 23.59’a kadar güncelleyebilirsiniz.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acil kan aranıyor!
Acil kan aranıyor!
Yeniboğziçi'nde piyasaya sahte döviz sürdü
Yeniboğziçi'nde piyasaya sahte döviz sürdü
Meslek liselerine başvurular başlıyor
Meslek liselerine başvurular başlıyor
Piyangolar Birimi 18 Haziran'daki 375 bin TL’lik çekilişin ikramiye çıkana kadar yapılacağını açıkladı 
Piyangolar Birimi 18 Haziran'daki 375 bin TL’lik çekilişin ikramiye çıkana kadar yapılacağını açıkladı 
Kayıp Şahıslar Komitesi, Esentepe’de kayıp bir kişinin kalıntılarını buldu
Kayıp Şahıslar Komitesi, Esentepe’de kayıp bir kişinin kalıntılarını buldu
GAÜ yükseköğretime insan gücü kazandırmaya devam ediyor
GAÜ yükseköğretime insan gücü kazandırmaya devam ediyor
Universalbank'ın sahiplerine tutukluluk mu!
Universalbank'ın sahiplerine tutukluluk mu!
Atun: Türkiye’nin göndereceği iki jeneratörün kurulumu Temmuz başında tamamlanacak
Atun: Türkiye’nin göndereceği iki jeneratörün kurulumu Temmuz başında tamamlanacak
Döviz kurları
Döviz kurları
Damacana suya %30 zam!
Damacana suya %30 zam!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim