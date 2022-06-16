Koop-Bank personel alacak

Bankamızda görevlendirmek üzere çeşitli pozisyon ve sayıda personel alınacaktır. Münhal açılan pozisyonlar ve aranan niteliklerle ilgili detaylı bilgi için başvuru kılavuzuna tıklayınız.



Başvurular 16-26 Haziran 2022 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) kabul edilecektir.





Online başvuru sırasında cep telefonuna şifre gönderileceği için adayın cep telefonunun yanında olması gerekmektedir.Elden başvuru kabul edilmeyecektir.Başvuru sistemi 26 Haziran 2022 Pazar gecesi saat 23.59'dan sonra kapatılacaktır. Başvuru referans numarası ile başvurunuzu 26 Haziran 2022 Pazar gecesi saat 23.59’a kadar güncelleyebilirsiniz.