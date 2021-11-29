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Konya Şehit Aileleri Derneği, Gazimağusa Belediyesi'ni ziyaret etti

29 Kasım 2021 Pazartesi 17:45
Konya Şehit Aileleri Derneği, Gazimağusa Belediyesi'ni ziyaret etti

KKTC’de temaslarda bulunan Konya Şehit Aileleri Derneği’nden 40 kişilik kafile bugün, Gazimağusa Belediyesini ziyaret etti.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, kabulde yaptığı konuşmada, şehit ailelerini Gazimağusa Belediyesinde görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, “şehitlik mertebesine ulaşan şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Sizin çektiklerinizi de tahmin ediyorum” dedi. 

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Açıklamada, Arter’in Gazimağusa ile ilgili bilgiler de vererek, şehrin liman, tarihi eserler ve sulak alanlar bakımından zengin olmasının yanında, 2020 yılının ekim ayında ziyarete açılması kararı verilen kapalı Maraş’ı da barındırdığını aktardığı da kaydedildi.
Konya Şehit Aileleri Derneği Başkanı Recep Pekdemir de, “Anavatandan yavru vatana sevgi, saygı ve dualar getirdik” diyerek, şehit ailelerinin şehitlikleri gezdiğini belirtti.
 

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Son Güncelleme: 29.11.2021 18:12
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