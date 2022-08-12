banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Polis'ten iş kazasıyla ilgili yeni açıklama!
Polis'ten iş kazasıyla ilgili yeni...
Belediyelerin Meclis önündeki eylem bugün için sona erdi, iş araçları kaldırıldı
"Eylem bugün için sona erdi"
Ölümlü iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Ölümlü iş kazasıyla ilgili soruşturma...
Şaibeli yangın mercek altında!
Şaibeli yangın mercek altında!
Trafik kazası bir can daha aldı!
Trafik kazası bir can daha...
banner404

Komite Sabah Saatlerine Kadar Süren Toplantısında Belediyelerle İlgili Tasarıyı Oy Çokluğuyla Onayladı

12 Ağustos 2022 Cuma 08:15
Komite Sabah Saatlerine Kadar Süren Toplantısında Belediyelerle İlgili Tasarıyı Oy Çokluğuyla Onayladı

Belediyelerin eylemi devam ediyor

 Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi dün 11.00’de başlayan toplantısını bu sabah 04.30’da tamamladı. Komite, belediyelerin eylem yaparak tepki gösterdiği “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nı oy çokluğuyla onayladı.

Başbakan ve bazı bakanların da katılımıyla görüşülen tasarı, Meclis Genel Kurulu’na sevk edilirken, belediyelerin ve belediye çalışanlarının dün akşam başlattığı araçlı eylem sürüyor. Eylem nedeniyle başkent Lefkoşa’da Meclis önündeki yol trafiğe kapatıldı. Polis bölgede trafik akışının farklı güzergahlardan sağlanması için görev yapıyor.

Meclis İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığındaki toplantısında “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nı oyçokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısında, Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Maliye Bakanı Alişan Şan, İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da hazır bulundu.

Komite toplantısına davetli olarak, Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer ile BES ve DEV-İŞ Sendika Başkanları katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundu.

Toplantıya, komite üyeleri CTP Milletvekili Devrim Barçın, UBP Milletvekilleri Ahmet Savaşan ve Emrah Yeşilırmak katıldı. Komite toplantısına ayrıca, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, UBP Milletvekilleri Fırtına Karanfil, Yasemi Öztürk, Resmiye Eroğlu Canaltay, Sadık Gardiyanoğlu, Hüseyin Çavuş, Hakan Dinçyürek ve Hasan Küçük, CTP Milletvekilleri Asım Akansoy, Doğuş Derya, Fikri Toros, Sıla Usar İncirli, Erkut Şahali, Şifa Çolakoğlu, Biray Hamzaoğulları, Teberrüken Uluçay, Salahi Şahiner, Ceyhun Birinci, Fide Kürşat, Ongun Talat ve Ürün Solyalı da katıldı.

Tasarı, belediyelerin sayısının azaltılmasını düzenliyor.

Tasarının genel gerekçesinde şu ifadeler yer alıyor.

“İşbu Yasa Tasarısı ile, Haziran 2022’de öngörülen belediye seçimlerinin gerek belediyelerde yeniden yapılandırılmaya gidilerek daha modern belediyeler oluşturulması gerekse belediye sayılarının fazla olması nedeniyle belediyeler birleştirilerek halka daha etkin ve verimli hizmet verilmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır. 

Tasarıda Belediyelerin fiziki ve beşeri olanaklarının birleştirilerek hizmet kalitesinin ve verimliliğin arttırılmasına, daha etkin ve verimli hizmet verebilmelerine olanak sağlanmasına, yerel yönetimlerin idari kapasitelerinin güçlendirilerek büyük çaplı projelerin hayata geçirilmesine imkan sağlamak üzere mevcut Belediyelerin tüzel kişiliklerinin, isimlerinin ve sınırları düzenlenmiştir.

Ayrıca bu yasa; belediyelerin birleştirilmesinde izlenecek yöntem, belediye sınırlarının belirlenmesi, tüzel kişilikleri kaldırılan belediyelerde görev yapan personelin durumu ve belediye hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.”

banner360
Son Güncelleme: 12.08.2022 11:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ani ölüm vakasının otopsi sonucu açıklandı
Ani ölüm vakasının otopsi sonucu açıklandı
2 yerli ürünün hasadı durduruldu
2 yerli ürünün hasadı durduruldu
Polis'ten iş kazasıyla ilgili yeni açıklama!
Polis'ten iş kazasıyla ilgili yeni açıklama!
LTB'den duyuru
LTB'den duyuru
Döviz kurları
Döviz kurları
Belediyelerin Meclis önündeki eylem bugün için sona erdi, iş araçları kaldırıldı
Belediyelerin Meclis önündeki eylem bugün için sona erdi, iş araçları kaldırıldı
Lefke İlçesinde Zeytin Ve Harup Toplama Tarihlerini Açıklandı
Lefke İlçesinde Zeytin Ve Harup Toplama Tarihlerini Açıklandı
Ölümlü iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Ölümlü iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Şaibeli yangın mercek altında!
Şaibeli yangın mercek altında!
Belediyelerde örgütlü 3 sendika bugün toplanıyor
Belediyelerde örgütlü 3 sendika bugün toplanıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim