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Komite, “Ruh sağlığı yasa tasarısı”nı görüştü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

Komite, “Ruh sağlığı yasa tasarısı”nı görüştü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplandı

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:22
Komite, “Ruh sağlığı yasa tasarısı”nı görüştü

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığında bugün yaptığı toplantıda, Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı’nı görüşmeyi sürdürdü.
Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Komite, “Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesine devam etti. Komitenin önümüzdeki toplantılarında hem bu tasarıyı hem de diğer gündem maddesi olan KKTC Kalkınma Bankası (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele almaya devam edeceği kaydedildi.
HP Milletvekili Jale Refik Rogers başkanlığındaki komite toplantısına, CTP Milletvekili ve Komite Başkan Vekili Fazilet Özdenefe ile üyeler UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, UBP Milletvekili Menteş Gündüz ve HP Milletvekili Hasan Topal katıldı. 
Komite toplantısına davetli olarak, Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi, Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, Kıbrıs Türk Tabipler Birliği’nden yetkililerin yanı sıra, Avukat Fevzi Hansel de katılıp, görüş ve önerilerini sundu. 

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Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı, ruh sağlığından yoksun olan kişilerin tedavi edilmesini, rehabilitasyonunu ve topluma yeniden kazandırılmasını, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri politikalarının geliştirilmesini düzenliyor. Tasarı, alkol, madde, tedavi merkezlerinin (AMATEM), çocuk ve ergen psikiyatrisinin ve adli psikiyatrinin uzmanlık alanlarının yasal çerçevesini ve alt yapısının oluşturulmasını sağlamayı da içeriyor.

 
 

Son Güncelleme: 22.08.2019 15:42
Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet MeclisiIdariKamu Ve Sağlık İşleri KomitesiRuh Sağlığı Yasa Tasarısı
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