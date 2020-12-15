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Komisyonu’ndan “Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirlik Becerilerinin Artırılması” konulu webinar

15 Aralık 2020 Salı 18:56
Komisyonu’ndan “Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirlik Becerilerinin Artırılması” konulu webinar
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KOMİSYONU’NDAN “ENGELLİ BİREYLERİN İSTİHDAM EDİLEBİLİRLİK BECERİLERİNİN ARTIRILMASI” KONULU WEBİNAR

Avrupa Komisyonu bu sabah  “Engelli Bireylerin İstihdam Edilebilirlik Becerilerinin Artırılması” konulu webinar düzenledi. 
AB Bilgi Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, webinara Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Hacettepe Üniversitesinden Prof. Dr. Gamze Ekici ve Uzm. Fzt. Orkun Tahir Aran ile Avrupa Birliği Program Destek Ofisi (EUPSO) Bölüm Başkanı Michael Docherty de katıldı. 

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Engelli bireylerin sosyal ve ekonomik hayata dâhil edilebilmeleri için fırsat eşitliğini teşvik etmenin öneminin vurgulandığı webinarda, bu bağlamda AB'nin finanse ettiği projelerden örnekler sunuldu. 
Avrupa Birliği Program Destek Ofisi (EUPSO) Bölüm Başkanı Michael Docherty yapmış olduğu açılış konuşmasında, “Engelli bireylerin çalışma hayatı ve toplumla bütünleşmelerinin sağlanması bir hayır işi değildir.  Bu, temel bir insan hakkıdır” dedi.

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