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“Komisyon çarşamba saat 10.00’a kadar toplanmazsa biz 11.00’de orada olacağız”

14 Aralık 2020 Pazartesi 19:35
“Komisyon çarşamba saat 10.00’a kadar toplanmazsa biz 11.00’de orada olacağız”
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HÜR-İŞ’TEN ÇALIŞMA BAKANLIĞI’NA ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI

“KOMİSYON ÇARŞAMBA SAAT 10.00’A KADAR TOPLANMAZSA BİZ 11.00’DE ORADA OLACAĞIZ”

Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin belirlenmesi için acil toplantı çağrısı yaptı.

Serdaroğlu yazılı açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu acilen toplaması gerektiğini belirterek, “Çarşamba günü saat 10.00’a kadar komisyon toplantıya çağırılmazsa, biz Çarşamba günü saat 11.00’de orada olacağız” dedi.

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Serdaroğlu, asgari ücretlinin kaybedecek zamanının olmadığını belirterek, “Bekleme lüksü yok. Koltuk kavgasını bekleyecek psikolojisi hiç yok” ifadesini kullandı.

Asgari ücretin tespiti için sendika olarak tüm hazırlıkları yaptıklarını belirten Serdaroğlu, “asgari ücreti ötelemenin en büyük vicdansızlık” olduğunu belirterek, “Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için açlık sınırı net 3 bin 810 TL. Bu veriler devletimizin verdiği verilerdir. Sağlıklı beslenmenin dışında elektirik, su, eğitim, sağlık var. Evi yoksa kira var. Bu rakamları masaya koyacağız” dedi.

İşveren kesiminin “asgari ücretteki artışın işsizliğe neden olacağına” yönelik söylemlerini de değerlendiren Ahmet Serdaroğlu, şunları kaydetti:

“Bu bir tehdittir. İsçi çıkarmayla tehdit ediyorlar. Biz tehditlere açık değiliz. Kimse işçiyi tehdit edemez. Mağduriyeti masada tartışalım. Biz diyoruz ki; ‘işçi de işveren de mağdurdur’. Bunu masada tartışalım ve ortak bir yol bulalım. İşverenin ‘battık, bittik’ söylemlerini kabul etmiyoruz.”

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Anahtar Kelimeler:
Hürİş FederasyonuAhmet SerdaroğluAsgari ücret
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