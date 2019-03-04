Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
şiddetli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104266
ALTIN
222.630
DOLAR
5.3820
STERLİN
7.1079
EURO
6.1002
Uyuşturucu zanlısına 4 gün ek tutukluluk
UYUŞTURUCU ZANLISINA 4 GÜN EK...
Uyuşturucu zanlısı tutuksuz yargılanacak
UYUŞTURUCU ZANLISI TUTUKSUZ YARGILANACAK
TBMM Başkanı Şentop yarın KKTC’ye geliyor
TBMM BAŞKANI ŞENTOP YARIN KKTC’YE...
Haftalık trafik raporu: 68 kaza, 21 yaralı
HAFTALIK TRAFİK RAPORU: 68 KAZA,...
banner282

Komedi Tiyatrosu\'nun "3,2,1: Yuppi" İsimli Çocuk Oyununun Prömiyeri 7 Mart\'ta Gazimağusa\'da

Lefkoşa, 4 Mart 19 (.): Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu, 2019-2020 tiyatro sezonunu İlke Susuzlu\'nun yazıp yönettiği

Komedi Tiyatrosu\'nun "3,2,1: Yuppi" İsimli Çocuk Oyununun Prömiyeri 7 Mart\'ta Gazimağusa\'da

Lefkoşa, 4 Mart 19 (.): Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu, 2019-2020 tiyatro sezonunu İlke Susuzlu\'nun yazıp yönettiği

04 Mart 2019 Pazartesi 09:35
Komedi Tiyatrosu\'nun

Lefkoşa, 4 Mart 19 (.): Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu, 2019-2020 tiyatro sezonunu İlke Susuzlu'nun yazıp yönettiği "3, 2, 1: Yuppi" isimli çocuk oyunuyla açıyor.
Kıbrıs Türk Komedi Tiyatrosu'ndan yapılan açıklamaya göre, oyunun ilk gösterimi 7 Mart Perşembe akşamı saat 20.00'de Gazimağusa'da Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda yer alacak.
Bilet ve bilgi için 05338230310 numaralı telefonun aranabileceği belirtildi.
"3, 2, 1: Yuppi" adlı oyun boyunca, iyiyle kötü, güzelle çirkin, doğruyla yanlış, cesaretle korku kavramları karşı karşıya getiriliyor ve oyun iyiye, güzele, doğruya, cesarete nasıl varılabileceğini anlatmaya çalışıyor.
En sonunda da iyilik yapanların bir şekilde ödüllendirilebileceğinin de mesajını veriyor. Sürekli "Umut edin ve yeni doğacak günün her an sürprizlere gebe olduğunu da unutmayın" diyor.
Komedi Tiyatrosu açıklamasında oyunun konusu şöyle özetleniyor:
"Oyunda çocukluğumuzdan beri izlediğimiz çizgi film ile okuduğumuz masal karakterleri Yuppi denilen bir ormanda tesadüf eseri bir araya geliyor. Kötüler'den kaçan iyi yürekli kahramanların kaderleri Yuppi ormanında kesişiyor. Kötüler tarafından türlü planlar yapılarak kıskıvrak yakalanan İyiler'in imdadına Yuppi Ekibi yetişiyor." 
Oyunun sponsorluğunu Noyanlar İnşaat Şirketi, Özçelebi Oto ve Coldwell Banker Smart Plus Şirketi'nin yaptığı kaydedildi.
(GÜL/HÖ)    FOTOĞRAFLI
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Basın Çalışanlarına Diksiyon Eğitimi Verildi
Basın Çalışanlarına Diksiyon Eğitimi Verildi
LTB ITB Berlin fuarına katılarak Lefkoşa’yı tanıtacak
LTB ITB Berlin fuarına katılarak Lefkoşa’yı tanıtacak
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasa Tasarısı'na Oy Birliği
Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Yasa Tasarısı'na Oy Birliği
Posta Dairesi, sistem değişikliği nedeniyle hizmetlerinde gecikme yaşanabileceğini duyurdu
Posta Dairesi, sistem değişikliği nedeniyle hizmetlerinde gecikme yaşanabileceğini duyurdu
3 yasa tasarı onaylandı
3 yasa tasarı onaylandı
Meclis’te yine Kıb-Tek konuşuldu
Meclis’te yine Kıb-Tek konuşuldu
En çok yağış Dipkarpaz’da kaydedildi
En çok yağış Dipkarpaz’da kaydedildi
Serdaroğlu: “15 Mart’a kadar sorunun çözülmemesi halinde süresiz grev başlatacağız”
Serdaroğlu: “15 Mart’a kadar sorunun çözülmemesi halinde süresiz grev başlatacağız”
Sos Çocukköyü Derneği Çocuk Sponsorluğu Kampanyası Başlattı
Sos Çocukköyü Derneği Çocuk Sponsorluğu Kampanyası Başlattı
Cumhurbaşkanı Akıncı Ombudsman Dizdarlı’yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Akıncı Ombudsman Dizdarlı’yı kabul etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim