Kombos Otomotiv'de 9 pozitif vaka...Personeller zorla çalışmaya devam ettiriliyor!

Kombos Otomotiv (Mercedes)’in Lefkoşa Sanayi Bölgesi ve Haspolat Sanayi Bölgesi’nde bulunan tesislerinde 9 pozitif vaka tespit edildi. Kombos Otomotiv, pozitif vakalara rağmen tesislerini açık tutmaya ve personellerini çalıştırmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ihbar niteliğindeki bu haberin detayları korku yarattı.

Gıynık İnternet sitesinin güvenilir kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, Bakanlar Kurulu ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun; açık olan sektörlerdeki işletmelerin personellerine 15 günde bir PCR testi yaptırma zorunluluğu olmasına rağmen Kombos Otomotiv’in hiçbir personeline test yaptırmadan işletmesini açık tuttuğu ortaya çıktı.

Lefkoşa Türk Belediyesi ekiplerinin yaptığı denetimlerde ortaya çıkan bu vahim durumun ardından, Belediye ekiplerinin Kombos Otomotiv’e ceza yazdığı ve bu durum üzerine Kombos Otomotiv personeline zorunlu olarak test yaptırıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz gün yapılan testlerin sonuçları neticesinde çok daha vahim bir durum ortaya çıktı. Kombos Otomotiv’in Lefkoşa’daki tesisinde 5, Haspolat’taki tesisinde ise 4 pozitif vaka tespit edildiği öğrenilirken, dün ve bugün negatif çıkan personellerin işe çağırıldığı ve pozitif vakalara rağmen Kombos Otomotiv’in tesislerini açık tutmaya devam ettiği de öğrenildi.

Kombos Otomotiv’in temaslı durumda olan ve hasta olan personelini dahi zorla işe çağırdığı iddia edilirken, bir personelin hasta olmasına rağmen zorla işe çağırıldığı ve hasta olduğu için söz konusu personelin kendi inisiyatifiyle işe gitmediği bildirildi. Geçtiğimiz gün belediye ekiplerinin ceza yazması neticesinde yapılan testler sonucunda hasta olan ve işe gitmeyen söz konusu personelin pozitif çıktığı da gelen bilgiler arasında.

Personeline henüz Şubat ayı maaşlarını dahi ödemeyen ve maaş ödemeden, test sonuçları negatif çıkan personelini çalıştırmaya devam eden Kombos Otomotiv’in, bugün ateşi yükselen bir personeli de zorla işte tutmaya devam ettiği öğrenildi.