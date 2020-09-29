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Komando Arif hayatını kaybetti

Komando Arif olarak bilinen Hamitköylü Arif Çocuk bir süreden beridir mücadele ettiği amansız hastalığa daha fazla direnemeyerek mücadeleyi kaybetti.

29 Eylül 2020 Salı 22:12
Komando Arif hayatını kaybetti
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Komando Arif olarak bilinen Hamitköylü Arif Çocuk bir süreden beridir mücadele ettiği amansız hastalığa daha fazla direnemeyerek mücadeleyi kaybetti. Milliyetçi ve çevreci kişiliğiyle tanınan Arif Çocuk Hamitköyü ağaçlandırmak için verdiği büyük mücadelenin yanında Hamitköy hayvancılarına su deposu yapılması, mezarlığın tamir edilmesi ve en son da Hamitköye Atatürk büstü yapılması için çok gayret sarfetmişti. Arif Çocuk'un vefatı tüm yurtta derin üzüntüye sebep oldu. Merhumun cenazesi 30 Eylül 2020 Çarşamba günü öğleden önce Hamitköy mezarlığında defnedilecektir.

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Son Güncelleme: 29.09.2020 22:20
Anahtar Kelimeler:
ölümArif Çocuk
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