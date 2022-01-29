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Gazete manşetleri 29 Ocak 2022 Cumartesi
Gazete manşetleri
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Kolejlere Giriş Sınavı’nın birinci basamağı bugün yapıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, KGS-1’in sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde tamamlandığını söyledi. 

29 Ocak 2022 Cumartesi 13:45
Kolejlere Giriş Sınavı’nın birinci basamağı bugün yapıldı

Kolejlere Giriş Sınavı’nın birinci basamağı (KGS-1) bugün yapıldı. 
Covid-19 pozitif öğrencilerin de katılabildiği sınavda çocuklar, normal sınav merkezleri yanında, her ilçede hazırlanan ayrı sınav merkezlerinde sınava girdi.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu bakanlık basın bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, “Öğretmenlerimiz, bakanlığımız yetkilileri ve tüm diğer yetkililere, sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde sınavın tamamlanması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerinden dolayı teşekkür ederim” dedi.

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Bakan Amcaoğlu, sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarlarının bakanlığın resmi web sitesi olan “www.mebnet.net” adresinden yayımlanacağını kaydetti. 
Bakan Amcaoğlu, açılamasında şu ifadelere yer verdi:  
“Sınava katılan tüm öğrencilere bundan sonraki sınavlarında başarı dileklerimi sunarken, çok iyi bir tatil geçirmelerini de dilerim. Bu arada, tatile başlayan ve başlayacak olan tüm öğrencilerimizin, velilerin, öğretmenlerin Şubat Tatili boyunca koronavirüs tedbirlerine her koşulda dikkat etmeleri gerektiğini de eklemek isterim.”
 

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Son Güncelleme: 29.01.2022 14:57
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