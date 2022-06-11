Kolej Giriş Sınavlarının 2'nci Basamağı Bugün yapılıyor 

Ailelerin okulların önündeki heyecanlı bekleyişi sürerken, uzun zamandır bu sınava hazırlanan öğrencilerse kolejli olabilmek için sınıflarda ter döküyor

Sınav sonuçları akşam saatlerinde Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden duyurulacak

2021-2022 eğitim yılı Kolej Giriş Sınavlarının 2'nci Basamağı (KGS-2) bugün yapılıyor. Sınavın birinci oturumu 09.00’da başladı. İkinci oturumsa 11.00’de yapılacak.

Sınav, Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu, Girne 19 Mayıs TMK, Anafartalar Lisesi, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji, Lefke Gazi Lisesi ve Hala Sultan İlahiyat Koleji olmak üzere 11 sınav merkezde yapılıyor.

Ailelerin okulların önündeki heyecanlı bekleyişi sürerken, uzun zamandır bu sınava hazırlanan öğrencilerse kolejli olabilmek için sınıflarda ter döküyor.

Sınav sonuçları bugün akşam saatlerinde Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinden duyurulacak

-İlk basamak 29 Ocak’taydı

Kolej Giriş Sınavlarının 1. Basamağı (KGS-1) 29 Ocak’ta yapılmıştı.

Öğrenciler, bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (yüzde 50 KGS-1 + yüzde 50 KGS-2) elde ettikleri Kolej Giriş Puanı’na göre oluşturulacak sıralama listeleriyle kolejlere 2022-2023 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecek.

-Hangi koleje kaç öğrenci alınacak?

Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100,Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej sınıfına 75, Lefke Gazi Lisesi Kolej sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci alacak.

Böylece 2022-23 öğretim yılı için toplam 645 öğrenci kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.