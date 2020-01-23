Kolej giriş sınavı birinci basamağı Cumartesi günü gerçekleştiriliyor

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Girne19 Mayıs TMK, Gazimağusa TMK, Güzelyurt TMK, Bekirpaşa Lisesi, Hala Sultanİlahiyat Koleji ve Lefke Gazi Lisesi olmak üzere 8 sınav merkezinde, iki oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumu 09.00-10.30, ikinci oturumu ise 11.00-12.30 saatleri arasında yapılacak.

Kayıt işlemlerini tamamlamış toplam bin 964 öğrencinin katılması beklenen sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçıkları ve yanıt anahtarları Bakanlığın resmi web sitesi www.mebnet.net adresinden yayımlanacak.

Açıklamada, cevap kağıtlarının optik okuyucu işlemi ile değerlendirilmesinin ardından sınav sonuçlarının da aynı gün akşam saatlerinde açıklanması öngörüldüğü kaydedildi.

İKİNCİ BASAMAK 6 HAZİRAN’DA

Öte yandan kolej giriş sınavlarının 2’nci basamak sınavının ise (KGS-2) 6 Haziran Cumartesi yapılacağı kaydedildi.

Öğrenciler; bu iki basamaktan elde ettikleri puanların hesaplanması sonucunda (%50 KGS-1 + %50 KGS-2) elde ettikleri Kolej Giriş Puanına göre oluşturulacak sıralama listeleri ile kolejlerin kontenjan sayılarına göre 2020-2021 öğretim yılı için kayıt hakkı elde edebilecek.

Kolej Giriş Sınavları sonuçlarına göre, Lefkoşa Türk Maarif Koleji’ne 150, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ne 100, Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 100,Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne 75, Bekirpaşa Lisesi Kolej Sınıfına 50, Lefke Gazi Lisesi Kolej Sınıfına 25 ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne 120 öğrenci olmak üzere toplam 620 öğrenci 2020-2021 öğretim yılı için kolejlere kayıt hakkı elde etmiş olacak.