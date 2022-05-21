Kokain ve Hintkeneviri ile yakalandı

20.05.2022 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Lefkoşa’da Metehan Kara Geçiş Kapısında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu; GKRY Bölgesinden KKTC’ye geçen A.K.(E-30)’nin kullanımındaki araçta yapılan aramada; yaklaşık 35 gram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 500 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.