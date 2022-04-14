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KÖFTECİ NURİ AÇILDI... GİRNENİN GÖZDE MEKANI KÖFTECİ NURİ ARTIK HİZMETİNİZDE.
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KÖFTECİ NURİ AÇILDI... GİRNENİN GÖZDE MEKANI KÖFTECİ NURİ ARTIK HİZMETİNİZDE.

ANTALYANIN EŞSİZ LEZZETİ “ANTALYA KÖFTE VE ANTALYA PİYAZ” HASRETİNİ ÇEKENLERİ BEKLİYOR. DAMAK ÇATLATAN LEZZETİ “TRAKYA KÖFTE VE TRAKYA PİYAZ” İSE MENÜDE İLK SIRADA YERİNİ ALIYOR. KIBRISIN GELENEKSEL LEZZETİ OLAN PASTIRMA EKMEK ARASI VEYA SERVİS SEÇENEĞİYLE EŞSİZ ZİYAFET ŞÖLENİ SUNUYOR. TAVUK SEVERLERİ DE UNUTMAYAN KÖFTECİ NURİ IZGARA TAVUK ŞİŞ İLE SİZLERLE.

14 Nisan 2022 Perşembe 11:10
KÖFTECİ NURİ AÇILDI... GİRNENİN GÖZDE MEKANI KÖFTECİ NURİ ARTIK HİZMETİNİZDE.

Ailesi ile emek verdiği lokantasına başarı çıtasını günden güne yukarıya çeken Köfteci Nuri, pandemi döneminde de ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdü. Oluşturduğu iş stratejisiyle ekonominin durağanlaştığı pandemi döneminde dahi, ürünlerini piyasanın altında satışa sunması müşterilerine ulaşılabilirliğini kolaylaştırdı. Müşteri memnuniyetini önde tutan Köfteci Nuri tam not aldı! Temiz ve hijyenik ortamda hizmet veren, lezzetti ve kokusu efsane olan menüsünde bulunan yiyecekleri sayesinde müşterilerinden tam not aldı. Dünyayı kasıp kavuran korona virüs (Covid-19) pandemisine rağmen ülkemizdeki firmalarla bağlantılarını kesmeden devam eden Köfteci Nuri, Ada lezzetini müşterilerine sunma bilincinede olduğunu birkez daha göstermiş oldu. “Benim ve çocuklarımın yemediğini yedirmem” diyen Köfteci Nuri, kaliteyi uygun fiyata sunan hizmet politikasıyla da rakiplerinin önüne geçti. Mete Adanır Cd, Girne de ilk şube ile bir basamağı daha geride bırakan Köfteci Nuri, bu düşünce sayesinde adından birkez daha konuşulmasını sağlıyor.

"ŞUBE SAYISININ ARTMASINI HEDEFLİYORUZ"

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Köfteci Nuri ailesi ile ekmek teknesi olarak adlandırdığı mutfağının başarı serüvenini değerlendirdiği açıklamasında, “Mutlu müşterilerimiz sayesinde birlikte ‘’Hoşgeldiniz’’ dediğimiz hayalleri ve inançlarıyla birbirine sıkıca bağlı, var gücüyle çalışan emektarlarız.” Gelecek dönemlerde açmayı planladığımız, ulaşmasını hedeflediğimiz şubelerimiz ile birlikte istihdam sağlamak ve ada halkına kolay ulaşılabilir olmanın inancındayız. Tüm ekibimizle yüksek inancı ve eşsiz azmiyle birlikte bu yeni döneme hazırız. Bu motivasyonla Köfteci Nuri’nin başarısı katlanarak artmaktadır.” İfadelerini kullandı.

"GELECEK İÇİN KENDİMİZİ HAZIR HİSSEDİYORUZ"

Müşteri alışkanlıklarının değiştiği ve belirsizlik ile değişimin daha da yüksek olduğu bir dönemin başladığına işaret eden Köfteci Nuri, açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Biliyoruz biz buna hazırız çünkü Köfteci Nuri çok esnek ve hızlı hareket edebilen aile işletmesidir. Bunu pandemi döneminde al götür ve paket servise en uygun ‘Ekmek arası’ konseptimizde görebilirsiniz. Gelecekte hangi durumla karşılaşırsak karşılaşalım, buna kendimizi hazır hissediyoruz. Temiz ve hijyenik koşullarda, köfte, sucuk, piyaz ve tavuk hatta kullandığımız sebze, ekmek yan ürünler bile günlük olarak sunulmaktadır. Çünkü müşteri alışkanlıklarına ve taleplerine en üst seviyede en iyi hizmeti verebilmek adına canla başla emek vererek çalışan bir şirketiz ve kulağımız, gözümüz hep misafirimizdedir.”

Paket servis isteyenler için irtibat numaramız:0 533 888 68 74

Yerimizde ağırlamak istediğimiz misafirlerimiz için de adresimiz: Mete Adanır Cd, Girne

Şimdiden Afiyet Olsun...

Haber: Özlem Demircioğlu

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Son Güncelleme: 14.04.2022 11:31
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KÖFTECİ NURİ AÇILDI... GİRNENİN GÖZDE MEKANI KÖFTECİ NURİ ARTIK HİZMETİNİZDE.
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