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Kofalı ve Sona İnönü'de zirvede!

Kofalı ve Sona İnönü'de zirvede!

24 Şubat 2020 Pazartesi 15:01
Kofalı ve Sona İnönü'de zirvede!
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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu organizesinde Başel Holding katkıları ile gerçekleşen ve toplam 3 ayaktan oluşan, 2020 Polaris Kış Kupası ikinci yarışı pazar günü İnönü'de gerçekleşti.

Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası'nın ikinci yarışı olan ve KITMOK ile ortaklaşa düzenlenen Polaris ATV Enduro Cup ’da güne ve şampiyonaya renk katmaya devam etti. Polaris Kış Kupası 2'nci yarışı İKSAD Katkıları ile gerçekleşen Sinde Ralli Sprint, 6,5 kilometre uzunluğunda toprak ve çamurlu bir parkur da gerçekleşti.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Polaris, Gopro, Dji, Motul, Çağla Car Care ve Genpower' ın katkılarıyla gerçekleşen ve 23 aracın start aldığı Sprint Şampiyonası ikinci yarışında 20 ekip finişe ulaşabildi.

Şampiyona’nın İlk yarışını ikinci olarak tamamlayan genç pilot Ahmet Kofalı - Mehmet Çağla bu yarışı 1. olarak geçti. Yarışı, Edim Macila – Güner Şevketoğlu 2. ve Halil Mulla – Ali Yoncu 3. olarak tamamladı.

Ralli klasmanında Sınıf R'de birinci Ahmet Kofalı-Mehmet Çağla, Sınıf N'de Halil Mulla – Ali Yoncu, Sınıf 1'de Hüseyin Yarkıner – Arda Öksüzoğlu, Sınıf 4'de Ayer Argün – Fezile Yorgancıoğlu ve Gençlerde ise Ahmet Kofalı - Arda Öksüzoğlu birinci olarak tamamladı.

Oldukça güzel bir havada, bol su geçişli zeminde ve iki çıkış ile aynı etapta yarışılan ATV Enduro Cup ‘ta ve Atv4 kategorisinde ise en iyi zaman Polaris Scrambler XP 1000 ile Sona Singh, ikinci Vural Tabak ve üçüncü Aydın Kırık kaydederken, ATV 1'de Ertun Altay birinci, Şevki Akdeniz ikinci ve Fevzi Havutçu üçüncü oldu.

ATV 2'de Hasan Pilli birinci gelirken, ikinci Ahmet Miralay, üçüncü ise Kağan Dayı oldu.

ATV Enduro Cup'ta genel klasmanda ise Sona Singh birinci, Ertun Altay ikinci ve Hasan Pilli üçüncü oldular.

2020 Polaris Kış Kupası’nın bir sonraki ayağı ve son yarışı 08 Mart'ta Girne'de gerçekleşecek.

Sinde Ralli Sprint Genel Resmi Olan Yarış Sonuçları - 23 Şubat 2020

SIRA NO

KAPI NO

PİLOT

CO-PİLOT

ARAÇ

BEST TIME

SINIF

1

5

Ahmet Kofalı

Mehmet Çağla

Canam Maverick X3

00:04:54,525

R

2

99

Edim Macila

Güner Şevketoğlu

Canam Maverick X3

00:05:00,645

R

3

66

Halil Mulla

Ali Yoncu

Mitsubishi Lancer Evo IX

00:05:35,530

N

4

8

Hüseyin Yarkıner

Arda Öksüzoğlu

Mitsubishi Lancer Evo VI

00:06:05,617

1

5

77

Oktay Çocuk

Hüseyin Çocuk

Mitsubishi Lancer Evo VI

00:06:08,487

1

6

33

Ayer Argün

Fezile Yorgancıoğlu

Suzuki Swift

00:07:54,170

4

7

11

Taykun Erdal

Arkın Şevketoğlu

Canam Maverick X3

00:08:44,542

R

ATV ENDURO CUP

SIRA NO

KAPI NO

PİLOT

CO-PİLOT

ARAÇ

BEST TIME

SINIF

1

91

Sona SingH

Polaris Scrambler XP 1000

00:05:19,712

ATV4

2

327

Ertun Altay

Yamaha YFZ 450-R

00:05:24,373

ATV1

3

222

Hasan Pilli

BAJA DS 650

00:05:28,292

ATV2

4

8

Ahmet Miralay

Yamaha Raptor 700

00:05:31,445

ATV2

5

111

Lisanı Yılsay

Yamaha Raptor 700

00:05:36,429

ATV2

6

555

Kağan Dayı

BAJA DS 650

00:05:39,982

ATV2

7

733

Vural Tabak

CAN-AM Outlander 800

00:05:43,120

ATV4

8

611

Şevki Akdeniz

Suzuki LTR 450

00:05:50,696

ATV1

9

460

Aydın Kırık

CAN-AM Renegade 1000

00:05:53,327

ATV4

10

193

Fevzi Havutçu

Kawasaki KFX 450

00:05:54,267

ATV1

11

126

Mehmet Damdelen

Honda TRX 450

00:05:59,974

ATV1

12

14

Orhan Razioglu

Yamaha Raptor 700

00:06:05,283

ATV2

13

707

Barış Bülbül

Bombardier Rally 200

00:07:46,342

ATV1
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