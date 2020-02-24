Kofalı ve Sona İnönü'de zirvede!

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu organizesinde Başel Holding katkıları ile gerçekleşen ve toplam 3 ayaktan oluşan, 2020 Polaris Kış Kupası ikinci yarışı pazar günü İnönü'de gerçekleşti.
Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası'nın ikinci yarışı olan ve KITMOK ile ortaklaşa düzenlenen Polaris ATV Enduro Cup ’da güne ve şampiyonaya renk katmaya devam etti. Polaris Kış Kupası 2'nci yarışı İKSAD Katkıları ile gerçekleşen Sinde Ralli Sprint, 6,5 kilometre uzunluğunda toprak ve çamurlu bir parkur da gerçekleşti.
Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, Polaris, Gopro, Dji, Motul, Çağla Car Care ve Genpower' ın katkılarıyla gerçekleşen ve 23 aracın start aldığı Sprint Şampiyonası ikinci yarışında 20 ekip finişe ulaşabildi.
Şampiyona’nın İlk yarışını ikinci olarak tamamlayan genç pilot Ahmet Kofalı - Mehmet Çağla bu yarışı 1. olarak geçti. Yarışı, Edim Macila – Güner Şevketoğlu 2. ve Halil Mulla – Ali Yoncu 3. olarak tamamladı.
Ralli klasmanında Sınıf R'de birinci Ahmet Kofalı-Mehmet Çağla, Sınıf N'de Halil Mulla – Ali Yoncu, Sınıf 1'de Hüseyin Yarkıner – Arda Öksüzoğlu, Sınıf 4'de Ayer Argün – Fezile Yorgancıoğlu ve Gençlerde ise Ahmet Kofalı - Arda Öksüzoğlu birinci olarak tamamladı.
Oldukça güzel bir havada, bol su geçişli zeminde ve iki çıkış ile aynı etapta yarışılan ATV Enduro Cup ‘ta ve Atv4 kategorisinde ise en iyi zaman Polaris Scrambler XP 1000 ile Sona Singh, ikinci Vural Tabak ve üçüncü Aydın Kırık kaydederken, ATV 1'de Ertun Altay birinci, Şevki Akdeniz ikinci ve Fevzi Havutçu üçüncü oldu.
ATV 2'de Hasan Pilli birinci gelirken, ikinci Ahmet Miralay, üçüncü ise Kağan Dayı oldu.
ATV Enduro Cup'ta genel klasmanda ise Sona Singh birinci, Ertun Altay ikinci ve Hasan Pilli üçüncü oldular.
2020 Polaris Kış Kupası’nın bir sonraki ayağı ve son yarışı 08 Mart'ta Girne'de gerçekleşecek.
|
Sinde Ralli Sprint Genel Resmi Olan Yarış Sonuçları - 23 Şubat 2020
|
SIRA NO
|
KAPI NO
|
PİLOT
|
CO-PİLOT
|
ARAÇ
|
BEST TIME
|
SINIF
|
1
|
5
|
Ahmet Kofalı
|
Mehmet Çağla
|
Canam Maverick X3
|
00:04:54,525
|
R
|
2
|
99
|
Edim Macila
|
Güner Şevketoğlu
|
Canam Maverick X3
|
00:05:00,645
|
R
|
3
|
66
|
Halil Mulla
|
Ali Yoncu
|
Mitsubishi Lancer Evo IX
|
00:05:35,530
|
N
|
4
|
8
|
Hüseyin Yarkıner
|
Arda Öksüzoğlu
|
Mitsubishi Lancer Evo VI
|
00:06:05,617
|
1
|
5
|
77
|
Oktay Çocuk
|
Hüseyin Çocuk
|
Mitsubishi Lancer Evo VI
|
00:06:08,487
|
1
|
6
|
33
|
Ayer Argün
|
Fezile Yorgancıoğlu
|
Suzuki Swift
|
00:07:54,170
|
4
|
7
|
11
|
Taykun Erdal
|
Arkın Şevketoğlu
|
Canam Maverick X3
|
00:08:44,542
|
R
|
ATV ENDURO CUP
|
SIRA NO
|
KAPI NO
|
PİLOT
|
CO-PİLOT
|
ARAÇ
|
BEST TIME
|
SINIF
|
1
|
91
|
Sona SingH
|
Polaris Scrambler XP 1000
|
00:05:19,712
|
ATV4
|
2
|
327
|
Ertun Altay
|
Yamaha YFZ 450-R
|
00:05:24,373
|
ATV1
|
3
|
222
|
Hasan Pilli
|
BAJA DS 650
|
00:05:28,292
|
ATV2
|
4
|
8
|
Ahmet Miralay
|
Yamaha Raptor 700
|
00:05:31,445
|
ATV2
|
5
|
111
|
Lisanı Yılsay
|
Yamaha Raptor 700
|
00:05:36,429
|
ATV2
|
6
|
555
|
Kağan Dayı
|
BAJA DS 650
|
00:05:39,982
|
ATV2
|
7
|
733
|
Vural Tabak
|
CAN-AM Outlander 800
|
00:05:43,120
|
ATV4
|
8
|
611
|
Şevki Akdeniz
|
Suzuki LTR 450
|
00:05:50,696
|
ATV1
|
9
|
460
|
Aydın Kırık
|
CAN-AM Renegade 1000
|
00:05:53,327
|
ATV4
|
10
|
193
|
Fevzi Havutçu
|
Kawasaki KFX 450
|
00:05:54,267
|
ATV1
|
11
|
126
|
Mehmet Damdelen
|
Honda TRX 450
|
00:05:59,974
|
ATV1
|
12
|
14
|
Orhan Razioglu
|
Yamaha Raptor 700
|
00:06:05,283
|
ATV2
|
13
|
707
|
Barış Bülbül
|
Bombardier Rally 200
|
00:07:46,342
|
ATV1