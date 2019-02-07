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Koçin’in cezai ehliyeti belirlenemedi

Lefkoşa’da babasını bıçakla yaralayan ve cezai ehliyeti olup olmadığı araştırıaln zanlı Raif Koçin aleyhindeki soruşturma sürüyor. Zanlı bu bağlamda 5 gün daha tutuklu kalacak.

Koçin’in cezai ehliyeti belirlenemedi

Lefkoşa’da babasını bıçakla yaralayan ve cezai ehliyeti olup olmadığı araştırıaln zanlı Raif Koçin aleyhindeki soruşturma sürüyor. Zanlı bu bağlamda 5 gün daha tutuklu kalacak.

07 Şubat 2019 Perşembe 13:03
Koçin’in cezai ehliyeti belirlenemedi

Koçin’in cezai ehliyeti belirlenemedi

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Necip Taşlı olayla ilgili bulguları aktardı. Taşlı zanlının “Ağır Yaralama, Ciddi Darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının 17 Ocak 2019 tarihinde saat 16.45 raddelerinde Lefkoşa'da Kızılay bölgesindeki ikametgahında elinde bulundurduğu siyah saplı 7.5 cmağız uzunluğu 18 cm toplam uzunluğu olan bıçak ile ikametgahın banyosu içerisinde duş almakta olanbabası Kemal Koçin'in sağ omuz ön yüzüne ve ardindan göğsüne batırıp ağır yaralanmasına neden olduktan sonra bıçağın ucu kırılması üzerine, bu kez yüzüne gelişi güzel yumrukvurmak suretiyle ciddi bir şekilde  darp ettiğini söyledi. Polis memuru Necip Taşlı müşteki Kemal Koçin’nin Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde yapılan tetkiklerde cezayi ehliyeti olup olmadığının tespit edilemediğini belirterek, YDÜ Hastanesi’nde Nöroloji Servisi’nde muayeneden geçirileceğini belirtti.Taşlı, zanlının cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenebilmesi için 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının cezai ehliyeti olup olmadığının araştırılması için 5 gün süre ile hastahanede tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
KoçinCeza
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