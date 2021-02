Kocaismail: "Bu sevgiyle, Kanser Hastalarına Yardım Derneği kapanmaz”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, şu an ciddi bir gelir sıkıntısı içinde olan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin, derneğin “imdat çığlığını” yüreğinde hissederek katkıda bulunan kişiler olduğu sürece kapanmayacağını söyledi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını duyurmasının ardından medyanın desteğiyle duyarlı vatandaş, iş insanı ve değişik alanlardan derneklerden destek görmeye başladığını ifade etti.

Kocaismail, “Kıbrıs Türkü yok olmaz, Kıbrıs Türk’ü tükenmez. Birbirine destek olma çağrısını, imdat çığlığını yüreğinde hissederek dünyanın neresinde olursa olsun yardıma koşan, yüreğini koyan her olumsuzluğa, her mesafeye rağmen birlik olmayı sürdürebilen bu halk yok olmaz asla. Bu sevgiyle, Kanser Hastalarına Yardım Derneği kapanmaz” dedi.