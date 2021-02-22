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Kocaismail: "Bu sevgiyle, Kanser Hastalarına Yardım Derneği kapanmaz”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, konavirüs salgınından olumsuz etkilenen derneğin varlığını sürdürebilmesi için yardım çağrısında bulunmasının ardından birçok duyarlı vatandaş, iş insanı ile kurumun derneğe destekte bulunduğunu söyledi.

22 Şubat 2021 Pazartesi 14:45
Kocaismail: "Bu sevgiyle, Kanser Hastalarına Yardım Derneği kapanmaz”
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Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, şu an ciddi bir gelir sıkıntısı içinde olan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin, derneğin “imdat çığlığını” yüreğinde hissederek katkıda bulunan kişiler olduğu sürece kapanmayacağını söyledi.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığını duyurmasının ardından medyanın desteğiyle duyarlı vatandaş, iş insanı ve değişik alanlardan derneklerden destek görmeye başladığını ifade etti. 
Kocaismail, “Kıbrıs Türkü yok olmaz, Kıbrıs Türk’ü tükenmez. Birbirine destek olma çağrısını, imdat çığlığını yüreğinde hissederek dünyanın neresinde olursa olsun yardıma koşan, yüreğini koyan her olumsuzluğa, her mesafeye rağmen birlik olmayı sürdürebilen bu halk yok olmaz asla. Bu sevgiyle, Kanser Hastalarına Yardım Derneği kapanmaz” dedi.

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Kocaismail açıklamasında, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin “şu anda büyük bir banka eksisi yaşadığını” ayrıca ocak ve şubat maaş ödemelerine gerekli olan 250.000 TL’lik (iki yüz elli bin) bir gelire ihtiyaç duyulduğunu da belirtti. Raziye Kocaismail, ayrıca derneğin ada çapında başlattığı bağış kampanyasına, 20 bin TL bağışta bulunan Enlightened Trading Ltd. Direktörü Mustafa Bulutoğluları’na da teşekkür etti.

 

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Son Güncelleme: 22.02.2021 16:21
Anahtar Kelimeler:
Raziye Kocaismail
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