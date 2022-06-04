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Kocaismail: “Bağışlarla iki yıllık pandemi sürecinde hayatta kalabildik”

04 Haziran 2022 Cumartesi 16:12
Kocaismail: “Bağışlarla iki yıllık pandemi sürecinde hayatta kalabildik”

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Başkanı Raziye Kocaismail, ülke içinden ve Londra’dan gelen bağışlarla iki yıllık pandemi sürecinde derneğin hayatta kalabildiğini ve bu katkılarla kanser hastalarına yardımlarını sürdürebilmeyi başardıklarını söyledi.

KHYD Başkanı Kocaismail, derneğe hem ülke içinde hem de Londra’dan yapılan katkılar ve bu katkılarla kanser hastalarına dernek tarafından sunulan hizmetler hakkında yazılı açıklama yaptı.

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Kocaismail,  derneğin geri dönüşüm projesi, kermesler, 2’nci el kıyafet ve eşya dükkanlarından gelen gelir ve bağışların destekleriyle birçok kanser hastasının ihtiyaçlarına yanıt verebilmeyi başardığını belirtti.

Kocaismail, “Ülke içinden ve Londra’da bulunan bağışçılardan gelen bağışlar ve desteklerle iki yıllık pandemi sürecinde hayatta kalabildik. Yardımlarımızı sürdürebildik. Bize destek olmaya devam ediniz. Ülkede her yıl 700 kişinin kanser teşhisi aldığı ve yıllar içinde on binlerce hastanın kontrollerine, ilaçlarına destek veren Kanser Hastalarına Yardım Derneğimizin yardımlarınıza ihtiyacı vardır” dedi.

Kocaismail, bu bağışlarla derneğin kanser hastalarına maddi yardım; tıbbi tedavi ve uzmanlık hizmeti, tıbbi malzeme ve ilaç tedariki, ulaşım, hasta ailelerin çocukları ile kanser hastası çocuklara yönelik eğitim hizmetleri gibi birçok hizmet sunabilmeyi başardığını söyledi. Kocaismail, tüm bağışçılara ve gönüllülere teşekkür ederek, derneğe katkılarının devam etmesi temennisini dile getirdi.

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