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16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Koca: “Yarından itibaren KKTC'ye büyük miktarda aşı vereceğiz“

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü.

16 Haziran 2021 Çarşamba 19:15
Koca: “Yarından itibaren KKTC'ye büyük miktarda aşı vereceğiz“
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Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Ankara temasları çerçevesinde Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü. TC Sağlık Bakanı Koca, yarından itibaren KKTC'ye büyük miktarda aşı göndereceklerini açıkladı. 

TC Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Bakan Üstel'e görevinde başarılar dileyerek tüm dünyada pandemi nedeniyle Sağlık Bakanlığı görev ve sorumluluklarının daha da arttırdığını, pandeminin ilk gününden bu yana KKTC Sağlık Bakanlığı ile iletişimde olduklarını bu dönemde de yoğun mesai içerisinde olmaya devam edeceklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk halkına pandemi süreci boyunca birçok tıbbi malzeme ve aşı konusunda ellerinden gelen desteği verdiklerini belirten Bakan Koca, yarından itibaren büyük miktarda aşının KKTC'ye verileceğini kaydetti.

ÜSTEL: "HER HAFTA GELECEK AŞILARLA SEFERBERLİK BAŞLATACAĞIZ"

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Türkiye Cumhuriyeti'nde bulunmaktan her zaman büyük mutluluk duyduğunu belirten Bakan Üstel ise, “Her zaman KKTC'nin yanında olan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fuat Oktay ve siz sayın Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'ya şükranlarımı sunarım” dedi.

Bakan Üstel, pandemi sürecinde ekip arkadaşları ile yoğun bir şekilde çalıştığını, daha sistematik bir şekilde pandeminin kontörlünü sağlamak ve ekonominin canlanması için kararlar almaya devam ettiklerini belirtti.

Pandemi kontörlünde aşının önemine de değinen Bakan Üstel, bu konuda Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ne yürekten teşekkür ettiğini kaydetti.

Üstel, 20 yaşın üstüne ininceye kadar ve ülkenin yüzde 70'ini süratli bir şekilde belli bir takvim çerçevesinde aşılamak ve ülkenin ekonomik açıdan da önünün açılması için büyük miktarda aşı temin edilmesinin son derece önemli olduğunu kaydetti.

Üstel, KKTC’ye her hafta gelmesi planlanan aşılarla birlikte aşı seferberliğini başlatarak Temmuz ayı sonuna kadar hedeflenen oranı yakalamak için çalışmaların hızlanacağını vurguladı. 

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Son Güncelleme: 16.06.2021 21:29
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