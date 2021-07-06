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Koç: “Çığır açacak projeler gerçekleştireceğiz”

06 Temmuz 2021 Salı 17:30
Koç: “Çığır açacak projeler gerçekleştireceğiz”

BAŞBAKAN SANER:“E-DEVLET ARTIK DÜNYADAKİ TÜM ÜLKELERİN EN ÖNEMLİ VEYA ÜZERİNDE EN ÇOK UĞRAŞ VERDİKLERİ KONULARIN BAŞINDA GELİR”

Başbakan Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç’u kabul etti. 

Kabulde heyete, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de eşlik etti.

KOÇ: “ÇIĞIR AÇACAK PROJELER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

TC Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç kabulde, Kuzey Kıbrıs’ta olmaktan mutlu olduklarını kaydetti.

Dijital Dönüşüm Ofisi olarak Türkiye’nin dijital dönüşümü ve e-devletten sorumlu olduklarını dile getiren Koç, Kuzey Kıbrıs’ta dijital dönüşümde çığır açacak projeler gerçekleştireceklerini belirtti.

Yakın zamanda veri merkezinin ve e-devletin açılışı ile altyapıların iyileştirilmesi konusunda projelerin gerçekleştirileceğini dile getiren Koç, teknik çalışmalar için  geldiklerini söyledi. Koç, “İnşallah çok verimli toplantılar gerçekleştirmiş olacağız.” dedi. 

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SANER: “E-DEVLET BİNASININ TEMELİ ATILACAK”

Başbakan Ersan Saner de, e-devletin artık dünyadaki tüm ülkelerin en önemli veya üzerinde en çok uğraş verdikleri konuların başında geldiğini belirtti. 

Gelişen ve değişen dünya koşullarının, teknolojideki ciddi ilerlemelerin artık çağın farklı boyut kazanmasına ve başka bir noktaya evirilmesine imkan verdiğini dile getiren Saner, kendilerinin de bu konularda çok uzun zamandan beri birtakım çalışmalar yaptıklarını söyledi.

2012 yılında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yaptığı dönemde her eve fiber optik kablo projesi başlattıklarını anlatan Saner bu proje gerçekleştiği takdirde halka daha kolay hizmet verilmesi ve çağın gerektirdiklerini yerine getirme noktasında artı bir değer katacağını kaydetti. 

O dönemde ikinci fiber optik alt yapıyı Hatay Samandağ’dan İskele’ye taşıdıklarını ve orada çok geniş bir bandın durduğunu kaydeden Saner, “8 gidiş 8 geliş yol duruyor üstünden saatte bir araba geçiyor.” ifadelerini kullandı. 

Göreve gelir gelmez imzaladıkları protokol çerçevesinde 20 Temmuz tarihinde e-devlet binasının temelinin atılacağını söyleyen Saner, bunun da kendilerine ayrı değer ve güç katacağına inandıklarını kaydetti.

Saner, bilgi ve tecrübe paylamasının önemini çok iyi bildiğinden bunu çok önemsediğini ifade etti. 

Konuşmaların ardından hediye teatisi yapıldı

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Son Güncelleme: 06.07.2021 17:40
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