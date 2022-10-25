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"Koalisyon ortaklarımız da aday çıkarabilir"

25 Ekim 2022 Salı 12:13
"Koalisyon ortaklarımız da aday çıkarabilir"

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu BRT’de '17. Saat' programına katılarak yerel seçimlerle ilgili soruları yanıtladı.

Hasipoğlu, yerel yönetimlerde reform işleyişinin 18 belediyenin kabul görmesi ile büyük ölçüde netlik kazandığını söyledi.
Oğuzhan Hasipoğlu “Bu saatten sonra geriye kalan tek yasa 51/95 sayılı Belediyeler yasasıdır. Bu da kısmetse bu ay içerisinde Meclis Genel Kurulu’na geleceğini düşünmekteyim” dedi.

Hasioğlu, UBP’nin 18 belediyede belediye başkan adaylarını bu ay içerisinde açıklama hedefinde olduğunu söyledi.
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “Bu ay içinde hedefimiz ay bitmeden tüm adaylarımızı açıklamaktır. Çünkü artık çok da bir zaman kalmadı. Kasım ayı başı itibarı ile biz 18 adayımızı belirlemek istiyoruz” dedi.

Hükümetin yerel seçimlerde ortak aday çıkarma konusunda gelinen aşamanın ne olduğuna ilişkin bir soruya da da Hasipoğlu, “Hükümet ortaklarının ortak aday çıkarma çalışmaları devam ediyor. Bazı bölgelerde koalisyon ortaklığı işbirliğine girilecektir. Bu nettir. Kesindir. Ama tam nihayete ermedi. Bu çalışmalar devam ediyor”dedi.

UBP’nin biri bağımsız 7 belediye başkan adayını açıklaması ile geri kalan 11 bölgedeki belediye başkanlığı için koalisyon ortaklarının bağımsız bir adayı da destekleyebileceğini söyleyen Hasipoğlu, “koalisyon ortaklarımız da aday çıkarabilir. Bu konuda Genel Başkanımızın, Başbakanımızın görüşmeleri devam ediyor” dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu, UBP yetkili kurullarının bu hafta içerisinde toplanarak çalışmalarını netleştireceğini ifade etti.

Hasipoğlu, “Parti yetki kurullarımız, MYK toplayıp, grubumuzu toplayıp en son olarak da Parti Meclisini toplayıp bu hafta içinde bütün bu toplantıları gerçekleştirdikten sonra da diğer büyük aday tanıtım şölenimiz de belli olacak” dedi.

Lapta, Güney Mesarya, Kuzey Mesarya ve Dipkarpaz’da birden fazla aday adayları olduğuna da işaret eden Oğuzhan Hasipoğlu, “Hedefimiz her bölgeden tek adayın çıkması ve kazanacak aday olmasıdır. Sloganımız tek aday ve kazanacak adaydır. Burada artık yetkili organlarımız adayı belirledikten sonra UBP’den başka aday çıkması mümkün değil. Başka adayın da bağımsız çıkması partimiz tarafından tasvip edilmeyecektir” dedi.

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