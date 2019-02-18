

Sağlık Bakanlığı ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanlığı Klinik Psikoloji münhali yazılı ve sözlü sınav sonuçları açıklandı.



Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanlığı bünyesinde hizmete geçirilecek ALO 1191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattı’nda görevlendirilmek üzere Psikoloji veya Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanından mezun 4 sözleşmeli personel istihdamı için yapılan yazılı ve sözlü sınav sonuçları açıklandı.



Sınav sonuçlarına göre ilk 4’e giren adaylar sözleşmeli olarak istihdam edilecek.



Sınav sonuçları şöyle;



SIRALAMA KİMLİK NO BAŞARI PUANI

1. 207565 92

2. 238440 79

3. 232424 78

4. 234294 76

5. 213348 75.25

6. 214639 67.75

7. 254882 66

8. 169721 52.75



