Klima motoru hırsızları nakdi teminat ve kefalet senedi imzalamak koşuluyla tutuksuz yargılacak

Kamalı Haber

Lefkoşa’da 18 Ocak 2020 tarihinde 07.45 – 08.05 saatleri arasında bir evin bahçesinde bulunan klima motorunu çaldıkları gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Ferdi Devecigiller ve Hasan Topaloğulları teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Vasfi Özbey olayla ilgili bulguları aktardı. Özbey huzurda bulunan zanlılar Ferdi Devecigiller ve Hasan Topaloğulları’nın Lefkoşa’da 18 Ocak 2020 tarihinde 07.45 – 08.05 saatleri arasında bir evin bahçesinde bulunan klima motorunu çaldıklarının kamera kayıtlarından tespit edildiğini ve tutuklandıklarını söyledi. Polis söz konusu klima motorunun zanlıların tasarrufunda bulunduğunu ve emare olarak aldıklarını belirtti. Polis tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlıların ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına, 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunmaları, 2000 TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.