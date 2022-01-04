“Kleopatra’nın niyeti neydi?” sergisi Perşembe ziyarete açılacak

Kültür Dairesi Müdürlüğünden yapılan duyuruda, Sergide 12 sanatçının yılın farklı bir ayını temsil eden kartpostal çalışmaları ve bazı sanatçıların kendi kartpostal koleksiyonları yer alacak.

Sergide çalışmaları yer alacak sanatçılar şöyle: Andaç Arslan, Dize Kükrer, Elçin Şener, Emin Çizenel, Eser Keçeci, Hayati Evren, Hee (Ju) Im, Heeyun Im, Hüseyin Özinal, Sofia Iva, Vedia Okutan ve Yağmur Bayhanlı

Serginin açılışı 18.30’da yapılacak ve 5 Şubat tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Sergi, ARUCAD Art Space’te hafta içi 8.30-17.30, cumartesi 8.30-13.30 saatlerinde ziyaret edilecek.



