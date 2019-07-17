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Klasikler Bandabulya’ya renk kattı

Klasikler Bandabulya’ya renk kattı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:28
Klasikler Bandabulya’ya renk kattı

KTKOD’nun “Klasik Otomobil Hazine Avcılığı-Lefgoşa’nın Hazineleri” etkinliğine 41 klasik araç katıldı. “En İyi Korsan” Cevdet-Sinem Boğaçhan oldu

Klasikler, tarihi yerleri keşfetti

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), İSGÜM ve Pekur Ltd. ana sponsorluğunda “Klasik Otomobil Hazine Avcılığı” faaliyetini gerçekleştirdi.

Yılın altıncı organizasyonu olan etkinlik, “Lefgoşa’nın Hazineleri” adıyla yapıldı. 41 klasik aracın katıldığı etkinlik, çok keyifli ve eğlenceli geçti. Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Papa Bar’dan başlayan yarış kapsamında klasik severler, yedi farklı noktadan geçerek yine başladığı yere döndü.

Lefkoşa’nın tarihinde önemli yeri olan Budak Pastanesi, Ayluga Kilisesi, Kaymaklı Cami, Yiğitler Burcu, Barbarlık Müzesi, Dr. Fazıl Küçük Anıt Tepe’yi bulmak için ekiplere Kıbrıs tarihi ve Kıbrıs şivesine ait kelimelerden oluşan 21 soru soruldu, gidecekleri bir sonraki tarihi noktayı bulmaları için yönlendirme yapıldı. Lefkoşa’yı gezen klasik severler yine geçtikleri yerlerden ilgiyle takip edildi.

2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nın altıncı faaliyeti olan organizasyon, dernek üyelerine şampiyonada 10 puan verdi.

“En İyi Korsan” Cevdet-Sinem Boğaçhan

Yarışmada, 21 sorunun 19’una doğru cevap vererek “En İyi Korsan” ödülünü Cevdet-Sinem Boğaçhan çifti kazandı. İkincilik ise 18 doğru cevapla Arif-Uğur Fıratlı’nın oldu.

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Son Güncelleme: 17.07.2019 12:36
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