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Klasik Otomobiller Gazimağusa Belediyesi’nin Ev Sahipliğinde Namık Kemal Meydanı’nda Sergilendi

Lefkoşa, 25 Mart 19 : Gazimağusa Belediyesi’nin ev sahipliğinde Pekur Ltd. ana sponsorluğunda, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği tarafından düzenlenen “9. Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi ve Sergisi”ne katılan klasik arabalar dün Namık Kemal Meydanı’nda sergilendi.

Klasik Otomobiller Gazimağusa Belediyesi’nin Ev Sahipliğinde Namık Kemal Meydanı’nda Sergilendi

Lefkoşa, 25 Mart 19 : Gazimağusa Belediyesi’nin ev sahipliğinde Pekur Ltd. ana sponsorluğunda, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği tarafından düzenlenen “9. Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi ve Sergisi”ne katılan klasik arabalar dün Namık Kemal Meydanı’nda sergilendi.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:48
Klasik Otomobiller Gazimağusa Belediyesi’nin Ev Sahipliğinde Namık Kemal Meydanı’nda Sergilendi

Lefkoşa, 25 Mart 19 : Gazimağusa Belediyesi’nin ev sahipliğinde Pekur Ltd. ana sponsorluğunda, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği tarafından düzenlenen “9. Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi ve Sergisi”ne katılan klasik arabalar dün Namık Kemal Meydanı’nda sergilendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) 2019 yılı sezon faaliyetlerinin ilki olan etkinlik için 105 araçlık konvoy ile Lefkoşa’dan Mağusa’ya gelen klasik araçlar, Namık Kemal meydanına halkın ve turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Toplam 141 klasik aracın sergilendiği meydana nostalji dolu anlar yaşandı. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu sene de Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Lefkoşa Surlariçi’nde risk altındaki çocuklara yönelik düzenlediği projede yer alan 30 çocuk da gezinin en önemli konukları arasındaydı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, klasik severleri selamlayarak “Mağusa’ya hoşgeldiniz… Geçen yıl olduğu gibi bu sene de meydanı doldurup taşırdınız” dedi. Arter, bu tür etkinliklere her zaman destek verdiklerini, klasik severleri yeniden Gazimağusa’da görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Klasik araçların tutku olduğunu ve herkese nostalji yaşattığını belirten Arter, turizme ve Mağusa’nın tanıtımına katkı sağlayan her türlü etkinliğe ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

ALİUSTA

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta da, Pekur Ltd. ana sponsorluğunda, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayesinde düzenlenen “9. Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi ve Sergisi”nin bu yılın ilk etkinliği olduğunu belirtti.

Gazimağusa Belediyesi’ne ev sahipliği için teşekkür eden Aliusta, Lefkoşa, Mağusa ve civar bölgelerden sergiye dahil olan klasik severlerle Namık Kemal Meydanı’nı doldurup, taşırdıklarını hatta sığmadıklarını söyledi.

Aliusta, “Klasik severler çok büyük bir ailedir… Bu görülen buzdağının bir yüzüdür. Bu sene yeni rekorlar yazmak için yola çıktık ve ilk etkinliğimizle birinci rekorumuzu kırdık. Klasik sever sayımız her geçen gün daha da artmaktadır” dedi. Bu sezon 11 faaliyet yapacaklarını belirten Aliusta, hedeflerinin 1000 klasik araca ev sahipliği yapıp faaliyetlerini tamamlamak olduğunu söyledi.

Klasik severlere hitaben de konuşan Aliusta, derneğe ve faaliyetlere sahip çıkıldığı sürece, daha birçok başarıya imza atılacağını kaydetti.

ERGÜN: “İŞBİRLİĞİMİZ SÜRECEK”

Pekur Ltd. Direktörü Uğur Ergün de, Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi ve Sergisi’ne yeniden sponsor olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek işbirliğinin daha nice yıllar sürmesini temenni etti.

Ergün, KTKOD’nin faaliyetlerine destek verirken, imza atılacak sosyal sorumluluk projelerinin de bir parçası olmak istediklerini ifade etti.

(AK/HÖ)  FOTOĞRAFLI

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