Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası’nda son ‘ Tango ’

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), 5 Ekim Cumartesi gecesi “Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası”nın üçüncü yarışıyla final yapıyor.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde gerçekleştirilen şampiyona, 3’üncü yarışla tamamlanıyor. Haziran ve ağustos aylarında yapılan iki yarış sonrası, slalom şampiyonasında finale gelindi.

Lefkoşa’da bulunan Cemsa Karting Tesislerinde cumartesi gecesi start alacak yarışa, 100’ün üzerinde klasik araç katılacak.

Yarış, “Yollarda değil, pistlerde hız yap” sloganıyla gerçekleşiyor.

5 kişiye 1 yıllık 10 megabit internet hediye

KTKOD Cyprus Wireless Slalom Yarışı’nın finali de festival havasında yapılacak. Heyecan ve adrenalin dolu gecenin sunuculuğunu Yaşar Köroğlu yapacak, DJ Dinç ise canlı müzik performansı sergileyecek. Diğer iki yarışta olduğu gibi final yarışında da sürpriz hediyeler yüzleri güldürecek.

Yarışa kaydını yaptıran ve piste girip start alan yarışmacılar arasından kurayla belirlenecek 5 kişiye Cyprus Wireless Solutions Ltd’den 1 yıllık 10 megabit internet hediye edilecek. Kayıt yaptıran ve yarışı tamamlayan her ekip ise, 2019 Royalton Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası için 10 puan kazanacak.

Pistin tam olarak kullanılması planlanan yarış, iki tur üzerinden olacak.

Katılım rekoru kırılacak, şampiyonlar belirlenecek

KTKOD Başkanı Burçin Aliusta, 2019 sezonuna çok hızlı başlangıç yaptıklarını belirterek yılın 10’uncu faaliyeti olan Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası’nın üçüncü yarışı için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Geçen yıl 278 klasik araca ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Aliusta, bu yıl bu rakamın çok üstüne çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.

Haziran ve ağustos aylarındaki iki yarışın toplam 254 araçla tamamlandığını ifade eden Aliusta, final yarışının ardından kendi rekorlarını kıracaklarını ve 300 barajını aşacaklarını vurguladı.

Slalom final yarışına 25 yaşını doldurmuş 100’ün üzerinde klasik aracın katılacağını belirten Aliusta, yarışın saat 16.30’da kayıtların açılmasıyla başlayacağını, saat 17.15’te pistin tanıtımı için formasyon turu atılacağını ve saat 17.30’da ilk klasik aracın start alacağını söyledi.

Aliusta, üç ayaktan oluşan Cyprus Wireless Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası’nın finalinin genel klasman ve alt kategorilerdeki ilk üç sırayı alan ekipleri belirleyeceğini ifade ederek toplanan puanlar neticesinde, kazananların şampiyona balo gecesinde kupalarına kavuşacağını belirtti.

‘1 kahve al, 1 çocuk gülümset’

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği olarak her zaman sosyal sorumluluk projelerine destek verdiklerini söyleyen Burçin Aliusta, Zeytin Ağacı Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (ZAYDER) ile Oza Kahve’nin başlattığı ‘1 kahve al, 1 çocuk gülümset’ projesine de final organizasyonunda destek verileceğini vurguladı.

Aliusta, Oza mobil kahve aracından alınan bir kahveyle yapılacak bağışın, bir çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasına destek sağlayıp, yüzünü güldüreceğini belirtti.

Aliusta, tüm klasik severlere “İhtiyaçlı çocuklarımıza el uzatmak, onların yüzünü güldürmek için bir fincan kahve alalım” çağrısı yaptı.