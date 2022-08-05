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Klasik Otomobil Gece Rallisi 10 Ağustos Çarşamba Akşamı Yapılacak

05 Ağustos 2022 Cuma 16:00
Klasik Otomobil Gece Rallisi 10 Ağustos Çarşamba Akşamı Yapılacak

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda sezonun yedinci etkinliği olan “Duravit & Pakduş Şeherde Gece Klasik Otomobil Rallisi” 10 Ağustos Çarşamba akşamı yapılıyor.

 

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın yedinci etkinliği ve üçüncü rallisi olan “Duravit & Pakduş Şeherde Gece Klasik Otomobil Rallisi”, 10 Ağustos Çarşamba akşamı yapılıyor. Cahit Necipoğlu Limited ’in distribütörlüğünü yaptığı Duravit & Pakduş markalarının sponsorluğunda yapılacak ralli, Yenişehir’de bulunan Cahit Necipoğlu Ltd. önünden başlayacak. Klasik severler 17.30 itibarıyla toplanmaya başlayacaklar ve hazırlıkların tamamlanmasıyla ilk araç 18.30’da start alacak.

 

KKTC Telsim, Güven Sigorta, Capital Radio, Amesis Dijital Ajans, Near East Bank ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin de katkılarıyla yapılacak rallide ekipler, yarışın adına uygun şekilde, Lefkoşa’da hazırlanan kompakt Sabit Hız Testleri’nde (SHT) yarışacak.

 

Takribi 21.00’de ilk aracın Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Cahit Necipoğlu Araba Müzesi’ne ulaşmasıyla yarışın finişi yapılacak. Finişte hep birlikte yemeklerin yenilmesinin ardından sonuçlar açıklanacak ve 22.30’da yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak.

 

-Kayıtlar 9 Ağustos’a kadar devam ediyor

 

Rallinin kayıtları devam ediyor. Son başvuru, 9 Ağustos 2022 Salı akşamı, saat 19.00 olarak belirlenirken kayıt ve detaylı bilgi için 0548 895 20 05 numaralı telefonun aranabileceği belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 05.08.2022 16:51
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