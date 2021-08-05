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Klasik araçlar Merkez Lefkoşa’da sergilendi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin en büyük öz kaynak yatırımlarından birisi olan ve kısa süre önce hizmete açılan Merkez Lefkoşa, farklı alanlardan bir çok etkinliğe ev sahipliği yapmaya başladı. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs’ın ilk klasik araba kulübü olan Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, üyelerinin yaklaşık 60 araçtan oluşan klasiklerini Merkez Lefkoşa’da sergiledi.

05 Ağustos 2021 Perşembe 14:20
Klasik araçlar Merkez Lefkoşa’da sergilendi

Birbirinden özel araçların bulunduğu etkinlikte yer alan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, hem klasik araçların sahipleri ile sohbet etti hem de özel ilgi alanına giren arabaları detaylı incele fırsatı buldu.

LTB Başkanı Harmancı’ya teşekkür plaketi

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Başkanı Çağan Ilgar ve kurumun önde gelen isimlerinden olan LTB Eski Asbaşkanı Semavi Aşık, Başkan Harmancı’ya örnek tesisi böylesi bir etkinliğe açtığı için teşekkür etti. Etkinliğin devamında kurum temsilcileri ve klasik araç sevdalıları Başkan Mehmet Harmancı’ya katkılarından ötürü bir plaket takdiminde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Klasik Araçlar
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