Klasik araçlar Merkez Lefkoşa’da sergilendi

Birbirinden özel araçların bulunduğu etkinlikte yer alan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, hem klasik araçların sahipleri ile sohbet etti hem de özel ilgi alanına giren arabaları detaylı incele fırsatı buldu.

LTB Başkanı Harmancı’ya teşekkür plaketi

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Başkanı Çağan Ilgar ve kurumun önde gelen isimlerinden olan LTB Eski Asbaşkanı Semavi Aşık, Başkan Harmancı’ya örnek tesisi böylesi bir etkinliğe açtığı için teşekkür etti. Etkinliğin devamında kurum temsilcileri ve klasik araç sevdalıları Başkan Mehmet Harmancı’ya katkılarından ötürü bir plaket takdiminde bulundu.