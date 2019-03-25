Klasik arabalar Mağusa'yı renklendirdi

Klasik Arabalar Derneği Başkanı Burçin Aliusta öncülüğünde gerçekleşen ‘Tekerlekler Cirlensin’ etkinliği, halkın katılımı ile yoğun bir katılımla renkli görüntüler le gerçekleşti.
Kaleiçi Namık Kemal Meydanı’na araçlar dün saat 11.00’de geldi. Hafta sonunu renk katan etkinlik halkın katılımıyla Mağusa'yı renklendirdi.
120’den fazla klasik araç katıldı. Güzelyurt, Girne, Lefkoşa gibi birçok bölgeden konvoy halinde Mağusa Kaleiçi’ne gelen araçlar hafta sonunu şenlendirdi.
Her klasik arabaya Gazimağusa Belediyesi tarafından çiçek verildi.