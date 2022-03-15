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Klasik arabalar, 27 Mart Pazar günü Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda olacak

Lefkoşa, 15 Mart 22 Klasik arabalar, 27 Pazar günü Gazimağusa’da sergilenecek.

15 Mart 2022 Salı 16:30
Klasik arabalar, 27 Mart Pazar günü Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda olacak

Verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Gökhan Necipoğlu, Asbaşkan Tolga Tekin bugün Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek 27 Mart’ta gerçekleşecek etkinlikleriyle ilgili görüştü.
Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Asbaşkanı Tolga Retin, sezonun ilk etkinliği olan Tekerlekler Cirilensin gezisinin 27 Mart Pazar günü yapılacağını, Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne’den 100 aracın katılacağı gezi kapsamında araçların Lefkoşa’dan sabah saat 09.00’da yola çıkarak 11.00 civarlarında Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda olacağını söyledi.  

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Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organizasyonuyla her yıl olduğu gibi bu yıl da klasik arabaların Gazimağusa’da sergilenmesinden mutluluk duyacağını belirtti.
Arter, klasik araba severlerin her yıl bu etkinliği beklediğini, insanların yıllar önce üretilen bu klasik araçları görmesine katkı sağlamaktan mutlu olacaklarını ifade etti.
 

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Son Güncelleme: 15.03.2022 18:11
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