KKTK Kan Hizmetleri Birim ekibi Kovid-19 aşısı yaptırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı (KKTK) Kan Hizmetleri Birim ekibi, kan bağışı güvenliğine ek tedbir olarak kovid-19 aşısı yaptırdı.



Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı (KKTK) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTK dünyayı etkisi altına alan kovid-19 salgınına rağmen kan bağışı faaliyetlerine, aldığı yoğun güvenlik önlemleri ile ara vermeden devam ediyor.



Açıklamada 2017 yılında hayata geçen Kan Bağışçısı Kazanımı Projesi çerçevesinde görev yapan

Kan Hizmet Birimi ekibinin salgın döneminde de özverili ve titiz çalışmalarıyla kan tedariki konusunda önemli bir başarı elde ettiği kaydedildi.

Dünya genelinde salgın nedeniyle kan bağışlarında önemli bir düşüş yaşanırken, KKTC’de 2020 yılında bir önceki yıla oranla %18’lik bir artışla 5947 ünite kan bağışı elde edildiği ifade edilen açıklamada, bu başarının sürdürülebilmesi adına kan bağışı güvenliğine ek tedbir olarak Kan Hizmet Biriminde görev alan personelin Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nde KOVİD-19 aşısı yaptırdığı belirtildi.

KAN BAĞIŞLARI İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER



Açıklamada, Kan Hizmet Birimi tarafından Mobil Kan Bağış Aracı ile gerçekleştirilen kan bağışı organizasyonları sırasında tüm hijyen tedbirleri alınarak (maske, eldiven, siperlik ve önlük giyilerek ve her bağışçı için sedyelere ayrı tek kullanımlı örtü serilerek) işlem yapıldığı, bağışçıların el dezenfeksiyonunun sağlanarak ateş ölçümlerinin gerçekleştirildiği de kaydedildi.

BAĞIŞÇILARA KOVID-19 ANTİKOR TESTİ



Öte yandan bağışçıların güvenliği için kan bağışı öncesi kovid-19 Antikor Tarama Testi uygulandığı da belirtilen açıklamada, “Böylece bağışçıların koronavirüs taşıyıp taşımadıkları ve virüse daha önce yakalanıp yakalanmadıkları öğrenilebiliyor” denildi.



KAN İHTİYACI SÜREKLİDİR

Açıklamada, “Kan bankacılığı tedarik zinciri kritik sağlık hizmetlerindendir. Özellikle talasemi ve onkoloji hastaları için kan sürekli bir ihtiyaçtır. Kendini sağlıklı hisseden ve risk gurubu dışındaki tüm vatandaşlarımız salgın döneminde de güvenle kan bağışında bulunabilir” ifadeleri de yer aldı.