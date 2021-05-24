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24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:32
KKTC’yi de karıştırdı!..
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Türkiye’de “Organize Suç Örgütü Lideri” olarak hüküm giyen ve daha sonra yurt dışına kaçan Sedat Peker, sosyal paylaşım sitesi YouTube'dan yayınladığı video serisinin 7.'sinde, Kutlu Adalı cinayetini anlattı.

İşte Peker’in iddiaları:

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“Korkut Eken’le Mehmet Ağar’la hep beraberiz… (O dönem Ağar emniyet genel müdürüydü, Eken de emniyete bağlı özel harekatın başıydı) O zaman genciz, vatanseveriz… Bana dedi ki ‘Kıbrıs’ta bir adam var, bu Kıbrıs’ı Rumlara satmak istiyor. Bana iki profesyonel bul.’ Bi doldur boşalt, bi doldur boşalt bizi… ‘Kendi öz kardeşimi vereceğim’ sana dedim. Atilla Peker’i…’ dedim, ‘Çok iyidir bu işte, uzmandır. Sokaklardan yetişti.’ THY biletlerden bakabilirler; Korkut Eken ve Atilla Yıldırım bu cinayetten ne kadar önce gittiler… Ama yüce Allah o insanın kanını bize nasip etmedi. Ya adam namuslu adam, bugünleri görmüş, bunun için çalışmış, Rumlara ülkeyi satacağı falan yok. Hep böyle yapıyorlar; vatanseverlik vatanseverlik milleti coşturuyorlar, herkesin birbirine sokuyorlar. Aradan zaman geçti, döndüler üç dört gün sonra… Korkut abi dedi, ‘Tekrardan gideceğiz.’ Sonradan bunlara bağlı başka bir ekip öldürmüş. Karşılaştık Korkut abiyle.. ‘Abi..’ dedim, ‘Halloldu o iş…’ Ben öldürsem öldürdüm derdim. Allaha yemin olsun, söyle oldu. Orada bir yeri soymuşlar, adam bunu yazıyor, kumarın, uyuşturucunun Kıbrıs’ı gitgiden ele geçirdiğini anlatıyor… ‘Kıbrıs’ı Rumlara satıyor’ diyorlar…” Peker, “Kaç kişi böyle gitti” diyerek, cinayetle ilgili azmettirici olarak Korkut Eken ve Mehmet Ağar'ı işaret etti.”

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