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KKTC’ye T.C. kimlik kartı ile yapılan çıkışlar hakkında yeni duyuru

Türkiye İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nden KKTC’ye T.C. kimlik kartı ile yapılan çıkışlar hakkında yeni bir duyuru yayımlayarak, 15 yaş altı fotoğrafsız kimlik kartı hamili TC vatandaşlarının KKTC’ye seyahatlerini kısıtlayan uygulamanın 01 Ekim 2021 tarihine kadar ertelendiğini açıkladı.

09 Temmuz 2021 Cuma 12:41
KKTC’ye T.C. kimlik kartı ile yapılan çıkışlar hakkında yeni duyuru

Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü “Seyahat Belgesi Olarak Kullanılan TC Kimlik Kartları” konulu genelgenin ardından KKTC seyahatleri konusunda Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAB’a bir bilgilendirme yazısı gönderdi.

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1 EKİM’E KADAR UZATILDI

T.C. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından TÜRSAB’a iletilen ekli yazıda; “On beş yaş altı fotoğrafsız kimlik kartı hamili vatandaşlarımızın KKTC’ye seyahatlerini kısıtlayan uygulamanın 01 Ekim 2021 tarihine kadar ertelendiği ve bu tarihe kadar yeni tip kimlik kartları ile fotoğraf şartı aranmaksızın işlemlerinin tamamlanacağı” belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
KKTCye T.C. Kimlik Kartı Ile Yapılan çıkışlar
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