 KKTC’ye Kanunsuz Olarak Girip Tır Dorsesinde Saklanan 3 Suriyeli Tutuklandı



Kanunsuz olarak KKTC’ye giriş yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu 3 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre üçü de erkek olan Suriyeliler dün saat 11.00 sıralarında, Gazimağusa Limanında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda tır dorsesi içerisine gizlenmiş vaziyette tespit edildi.

Muhaceret işlemi yaptırmadan ülkeye giren kişiler tutuklanırken haklarındaki soruşturma devam ediyor.

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

Lapta yürüyüş yolunda arkadaşlarının arabasına daha önceden zarar verdikleri gerekçesiyle D.Y., E.G. ve R.U.’yu ciddi şekilde darp eden ve R.U.’nun çenesinin kırılmasına sebep olan 7 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre 29 Ağustos gecesi saat 03.00 sıralarında meydana gelen ve D.Y. (E-20), M.K. (E-25), A.V. (E-26), Ç.G. (E-21), A.G.D. (E-22), C.Ö. (E-21) ve T.Ö.’nün (E-24) tutuklandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



HIRSIZLIKGirne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede bir müşteri tarafından unutulan para cüzdanı ve içerisinde bulunan 1000 TL nakit para, kimlik kartı ve sürüş ehliyetinin çalınması olayıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen K.A.(E-37) yurt dışına çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek tutuklandı.Polis 29 Ağustos’ta meydana gelen olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.AKDENİZ-YAYLA ARASINDA YANGINEski Akdeniz yolu ile Yayla arasında, yol kenarında, tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın sonucunda bir şahsa ait limon bahçesi içerisindeki 9 limon ağacı kısmen yanarak zarar gördü.Polis açıklamasına göre, dün saat 16.45’te çıkan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.