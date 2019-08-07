KKTC’ye kaçak giren Ali Sohobi Al Shebeb dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı

Kuzey Kıbrıs’a kaçak yollardan giriş yapan Suriyeli Ali Sohobi Al Shebeb, polis giderek ülkesine gönderilmesi için yardım istedi.

Tutuklanan zanlı dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fezilet Kesat, zanlının 5 Ağustos 2019 tarihinde Girne’de bilinmeyen bir yerden KKTC’ye kanunsuz giriş yaptığını söyledi. Kesat, zanlının 6 Ağustos tarihinde ise Girne Adli Şube’ye gelerek, ülkesine gönderilmesi için poliste yardım istediğini söyledi.

Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, suriye uyruklu olduğunu belirterek, davasında hazır olması için teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise 2 ay önce suriyede kendisine tüberkiloz teşhisi konduğunu, tedaviye başlayamadığını, şimdi ise hastalığının nüks ettiğini söyleyerek, doktor kontrolünden geçirilmeyi istedi.

Zanlı ayrıca “ne olur beni erken gönderin ülkeme, karım hasta” dedi.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine ve doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.