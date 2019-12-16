KKTC’ye ilk İHA indi işte o görüntüler

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığında bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, gerekli hazırlıklar sonrası KKTC saatiyle 04.00’te havalanarak yaklaşık 5 saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı'na ulaştı.
Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı.
KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti. İHA, Doğu Akdeniz'deki ilk görev uçuşuna başladı. (MHA)