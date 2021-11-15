KKTC'nin kuruluş yıldönümü Türkiye'de de kutlandı

KKTC'nin 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi.

KKTC İstanbul Başkonsolosluğunca düzenlenen törene, KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, İstanbul Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 3. Kolordu Kurmay Başkanı Tuğamiral Tolga Genç, gaziler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

KKTC İstanbul Başkonsolosluğu ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

KKTC'nin İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Kıbrıs Türk halkının ülkesindeki Türk varlığını, başı dik, korkusuzca sürdürmek için 1960 Antlaşmalarından kaynaklanan hukukunu, hakkını, muhafaza ederek varoluş mücadelesi verdiğini anlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 38. yaşını tarifsiz coşkuyla Türk halkının kurtuluş savaşı sırasında verdiği milli mücadeleyi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ve rotasını simgeleyen bu önemli anıtın önünde kutladıklarını dile getiren Çınar, şunları söyledi:

"Bugün, Kıbrıs Türk halkının özgür iradesini temsil eden, doğuştan hür ve eşit olan bütün insanların hür ve eşit yaşamalarına inanan, Irk, milli menşe, dil ve din gibi farklara dayalı olarak insanlar arasında ayırım gözetilmesini, her türlü sömürgeciliği, ırkçılığı, baskı ve tahakkümü reddeden, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da ve dünyada tam bir barış ve istikrarın, özgürlüğün, insan haklarının egemen olması duygu, düşünce ve salikleriyle, o zamanki adıyla Kıbrıs Türk Federe Devleti Meclisi tarafından oy birliği ile ilan edilen devletimizin 38'inci yıl dönümü.’’

KKTC’nin bugüne kadar kalıcı barıştan ve istikrardan yana olduğunu her fırsatta ortaya koymasına rağmen hala uluslararası planda hak ettiği yerini alamamış olduğunu belirten Çınar, ''Bunun nedeni, Rum tarafının kendini adanın yegane sahibi olarak görmesi ve Kıbrıs Türk halkının tüm haklarını gasbetmeyi bir hak olarak ileri sürmesidir.'' diye konuştu.

Çınar, KKTC'nin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile Akdeniz'de barışın simgesi olarak Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda sonsuza dek yaşayacağını sözlerine ekledi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 38. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mersin'de tören düzenlendi.

KKTC Mersin Başkonsolosluğunca Cumhuriyet Alanı'nda gazilerin de katılımıyla düzenlenen törende, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Mendeli, törende, 38 yaşına gelmiş KKTC'yi kimsenin yok sayamayacağını söyledi.

Kendilerine düşen görevin Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak olduğunu ifade eden Mendeli, geleceğe daha emin adımlarla yürümek için geçmişten bugüne yaşananların muhasebesini doğru şekilde yapmanın gerekliliğini anlattı.

Mendeli, çetin mücadeleler sonucunda bağımsızlıklarına kavuştuklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ada etrafındaki hidrokarbon zenginlikleri Ada'ya barış ve istikrarın gelmesi için bir fırsat olarak kullanılması gerekirken ve ortak komite kurulması önerimiz masadayken Rumların 2003 yılından bu yana tek taraflı atmış olduğu adımlar ortadadır. Herkes çok iyi bilmelidir; ne ana vatanımız ne de Kıbrıs Türk halkı, hidrokarbon kaynakları meselesinde meşru çıkarlarından zerre kadar taviz vermeyecektir."

"KAPALI MARAŞ, TÜRK İDARESİNDE YAŞAYAN BİR ŞEHRE DÖNECEKTİR"

Mendeli, KKTC'nin ekonomik ve sosyal kalkınma açısından arzu ettikleri seviyeye henüz ulaşmasa da bu konuda mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

KKTC'nin Türkiye'nin güçlü desteğiyle refah seviyesini yükseltme çabalarını sürdürdüğünü aktaran Mendeli, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkı, azınlık olarak yaşamayı kabul etmeyeceğini, kendi yönetiminden, siyasi eşitliğinden, ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceğini kanıtlamıştır. Gerek ticari ve iktisadi alanda gerekse de sosyal alanda Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü desteğiyle refah seviyemizi yükseltme çabalarımız devam etmektedir. Ülkemiz turizmde, yüksek öğrenimde, tarım ve hayvancılıkta ileri gitmek için çok uygun koşullara sahiptir. Ana vatanımızdan gelen suyun kullanıma girmesiyle tarımda yeni bir döneme girilmiştir. Geçtiğimiz yıl kademeli olarak açılım süreci başlatılan kapalı Maraş, Türk idaresinde yaşayan bir şehre dönecektir. İnanıyorum ki salgın süreci geride kaldıktan sonra ülkemiz hızlı bir yükseliş dönemine girecek ve güzel günler bizimle olacak."

Öğrencilerin, günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okuduğu törende, halk oyunları ekipleri de gösteriler sundu.





