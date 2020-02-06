banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
kısa süreli yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122822
ALTIN
300.663
DOLAR
5.9834
STERLİN
7.7625
EURO
6.5812
Nasıl endişelenmeyelim!
Nasıl endişelenmeyelim!
En Samimisinden Özersay
En Samimisinden Özersay
Bakanlar Kurulunda 2 Cumhurbaşkan adayı
Bakanlar Kurulunda 2 Cumhurbaşkan adayı
İki Toplumlu ‘’Coronavirüs Siyaseti’’
İki Toplumlu ‘’Coronavirüs Siyaseti’’

KKTC’nin ilk elektrikli otomobil şarj ünitesinin tanıtımı yapıldı

KKTC’nin ilk elektrikli otomobil şarj ünitesinin tanıtımı yapıldı

06 Şubat 2020 Perşembe 12:12
KKTC’nin ilk elektrikli otomobil şarj ünitesinin tanıtımı yapıldı

TAÇOY: “GELİŞEN ENERJİ KOŞULLARINA UYUM SAĞLAYABİLMEMİZ ÖNEMLİ”

KKTC’nin ilk elektrikli otomobil şarj ünitesinin tanıtım etkinliği gerçekleştirildi. Girne’de iki noktada hizmet veren şarj üniteleri tüm ilçelere yaygınlaştırılacak.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un yanı sıra, Bakanlık Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu, Sanayi Dairesi Müdürü Doğan Şah, Resmi Kabz Memurluğu ve Mukayyitlik Dairesi Müdürü Olgun Yetişmiş, Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk ile diğer yetkililerin katıldığı tanıtım etkinliğinde, şarj ünitelerinin teknik özelliklerine ilişkin detaylı bilgi verildi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa standartlarına göre üretilen tüm araçlara uyumlu şarj ünitelerinin 26 ülkede daha kullanıldığı ifade edilen tanıtımda, uygun ekipmanla Japon malı araçların da şarj ünitelerini kullanmalarının mümkün olacağı kaydedildi.

banner317
Etkinlikte katılımcılara uygulamalı olarak da bilgi verildi.

TAÇOY

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, yenilenebilir enerjinin geleceğin teknolojisine yön vereceğine işaret ederek, bu yöndeki gelişmeleri KKTC’de de görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Fosil yakıtların artık terk edilmeye başlandığına ve başta ulaşım olmak üzere, birçok alanda temiz enerjinin alternatif olma yolunda ilerlediğine işaret eden Taçoy, “Geleceğe ulaşmak istiyorsak biz de bu yola çıkmalıyız. Temiz ve yenilenebilir enerji yatırımları özellikle de bizler ada ülkelerinde daha da büyük önem arz etmektedir” dedi. 

Taçoy, dünyada gelişen enerji koşullarıyla bu koşulların yarattığı teknolojilere uyum sağlamanın taşıdığı öneme vurgu yaparak, bu gibi yatırımların elektrikli araç kullanımını teşvik edecek yatırımlar olduğunu vurguladı ve bu yönde adım atan şirket temsilcilerine teşekkür etti.

Son Güncelleme: 06.02.2020 15:39
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Ve Enerji Bakanı Hasan TaçoyBakanlık Müsteşarı Şahap AşıkoğluSanayi Dairesi Müdürü Doğan ŞahResmi Kabz Memurluğu Ve Mukayyitlik Dairesi Müdürü Olgun YetişmişSanayi Odası Başkanı Candan Avunduk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Yeniden Toplanacak
Asgari Ücret Saptama Komisyonu Yeniden Toplanacak
DAÜ-SEM İngilizce kurslarını başarıyla tamamlayanlara belgeleri verildi
DAÜ-SEM İngilizce kurslarını başarıyla tamamlayanlara belgeleri verildi
“kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi” İsimli Eser  törenle Tanıtıldı
“kıbrıs Türk Edebiyatı Tarihi” İsimli Eser  törenle Tanıtıldı
Yödak 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nde Denetleme Yaptı
Yödak 15 Kasım Kıbrıs Üniversitesi’nde Denetleme Yaptı
Müteahhitlerin araçlı eylemi devam ediyor
Müteahhitlerin araçlı eylemi devam ediyor
Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti
Yeniden Refah Partisi Başkanı Erbakan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı ziyaret etti
Gönyeli-Boğaz arasına beton oto korkuluk yapılması için ihale açıldı
Gönyeli-Boğaz arasına beton oto korkuluk yapılması için ihale açıldı
Kıbrıs adına medya da olumsuz haberler mevcut
Kıbrıs adına medya da olumsuz haberler mevcut
Bisikletçiler Pazar gün buluşacak
Bisikletçiler Pazar gün buluşacak
Türkiye burslarına başvurular 10 Ocak-20 Şubat arasında yapılacak
Türkiye burslarına başvurular 10 Ocak-20 Şubat arasında yapılacak

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim