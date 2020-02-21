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KKTC’nin ilk elektrikli aracı Günsel tanıtıldı

 Türk mühendis ve tasarımcıların 10 yıllık çalışması sonucu Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) bünyesinde üretilen KKTC’nin ilk elektrikli aracı Günsel’in ilk modeli B9 tanıtıldı. 

KKTC’nin ilk elektrikli aracı Günsel tanıtıldı

 Türk mühendis ve tasarımcıların 10 yıllık çalışması sonucu Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) bünyesinde üretilen KKTC’nin ilk elektrikli aracı Günsel’in ilk modeli B9 tanıtıldı. 

21 Şubat 2020 Cuma 09:19
KKTC’nin ilk elektrikli aracı Günsel tanıtıldı
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Girne Elexus Hotel Kongre Merkezi’nde dün akşam düzenlenen tanıtım organizasyonuna, siyaset ve iş dünyasından isimler, sivil toplumdan temsilciler, askeri yetkililer ve davetliler katıldı.
Gecede, Günsel’in ikinci modeli J9’un tanıtım maketi de gösterildi.
Başbakan Ersin Tatar, 3. Cumhurbaşkanı  Derviş Eroğlu, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Cumhuriyetçi Türk Partisi Ana Muhalefet Genel Başkanı Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu ile YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel tanıtımda konuşma yaptı. 
Konuşmacılar, bir hayalin gerçekleştiğine tanıklık etmek ve bir gururu paylaşmak için bir araya geldikleri söyleyerek,  bu hayalini gerçekleştirmek için adım atan Suat Günsel’i ve üretimde emeği geçenleri kutladı. 
TATAR
Başbakan Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatan’da KKTC ile ilgili birçok olumsuzluğun konuşulduğunu kaydederek, “Tarihe tanıklık ediyoruz. Bu başarı öyküsü bunları konuşanları mahcup ediyor” dedi.
Tatar, rakamların, yerli üretimin, ihracatın katma değer ve istihdam yaratmanın ülke için ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirterek, bu tür projelerin KKTC’nin güçlenmesi için önemli olduğunu vurguladı.
EROĞLU
3’üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu,  yükseköğrenimle olduğu gibi, yerli ve milli araç Günsel’le de KKTC’nin isminin dünyaya duyurulacağını söyledi.
Eroğlu, “Başbakanlık yaptığımız yıllarda akademisyen sayımız azdı, şimdi binleri aştı. Ülkemiz kendi akademisyenlerini yetiştiriyor. Şimdi kendi arabamızı üretiyoruz. Bunlarla ancak övünç duyulur” dedi. 
 BAŞÇERİ
TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, dünya otomotiv sanayinin yeni bir yol ayrımında olduğunu kaydederek, “Aynı çabanın KKTC’de de ortaya konulduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.
Üretimin KKTC’nin temel taşlarını oluşturacağını söyleyen Başçeri, “Bu her türlü politik engele rağmen kısıtlamaları da yıkacak” vurgusunda bulundu.
ERHÜRMAN
Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, kısa süre önce YDÜ’yü, üretimin yapıldığı tesisleri ziyaret ettiğini, uykusuz, yorgun olsalar da heyecan içinde çalışan genç mühendisleri görme fırsatı bulduğunu söyledi.

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Erhürman, Kıbrıslı Türklerin bireysel ve kurumsal düzeyde başarı öyküleri olduğunu belirterek,  “Ortak başarı hikayeleri yazmanın zamanı geldi. Bunu yazabiliriz, buna inanıyorum” dedi.
ÖZERSAY
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk halkının özgüvenini güçlendirecek bu tür başarı öykülerine ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Özersay, uluslararası ilişkilerde bir devleti ya da ülkeyi tanıtmak için çok çaba, para ve zaman harcanabileceğini, ancak bu tür yatırımların çok daha fazla etkili olabileceğini, KKTC’nin isminin pek çok yerde geçmesini sağlayabileceğini belirtti. 
TAÇOY
Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Günsel’in dünyada hızla büyüyen ve gelişen elektrikli araba piyasasında yer alamaya hazır olduğunu söyledi.
Bazı rakamlara değinen Taçoy, 2018’de KKTC’ye 1,8 milyar dolarlık ithalat yapıldığını kaydederek, “175 milyon dolar yakıta, 117 milyon doları da yurt dışından gelen araçlara  harcandı. İhracat toplamımız akaryakıta verdiğimiz rakamın da altında… Bu rakamlar bize çok şey anlatıyor. Bir güneş ülkesi olan KKTC’de güneş enerjisi ile çalışan araba fikri, herkes gibi bana da çok cazip geliyor” dedi.
SUCUOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, araba üretimine başlanmasıyla gençler için yeni iş alanları oluşacağını, yüzde 19’larda olan işsizlik oranının gerileyeceğini söyledi.
Yan sanayi için teknik elemanların yetiştirilmesinin önemine de işaret eden Bakan Sucuoğlu, “Eğitim sisteminde teknik elemanların yetiştirilmesi için plan ve programları yapmalıyız ki gençler ülkelerini terk etmesin, kendi ülkelerinde üretime katılsınlar…Bu akşamı KKTC ekonomi ve sanayisinde bir dönüm noktası olarak görüyorum” şeklinde konuştu.
GÜNSEL
YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 10 yıllık çalışma ve 1,2 milyon saat emekle üretilen Günsel’in seri üretimine 2021’de başlanacağını, 2025’te üretim kapasitesinin 20 bine ulaşacağını söyledi.
Günsel, ikinci model J9’ün seri üretimine ise 2024’te başlanacağını açıkladı.
KKTC’ye büyük miktarda ihracat geliri sağlayacak aracın yakıtta tasarruf da getireceğini belirten Günsel, ithal edilen akaryakıt miktarının büyük ölçüde azalacağına inanç belirtti, “Günsel, ülke ekonomisi için büyük bir sıçrama yaratacak” dedi.
Konuşmaların arından Günsel’in ilk modeli olan, KKTC’nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgelemek üzere sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretilen B9 tanıtıldı.
 

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Son Güncelleme: 21.02.2020 12:24
Anahtar Kelimeler:
Günsel Tanıtıldı
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