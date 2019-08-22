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"KKTC’nin elektrik ihtiyacını karşılayabilmesi temel bir gereklilik"

Elektrik Mühendisleri Odası, KKTC’nin elektrik enerjisi ihtiyacının her türlü koşulda kendi kendine yetecek şekilde ve kamusal çerçevede karşılanabilmesinin temel bir gereklilik olduğunu vurguladı.

"KKTC’nin elektrik ihtiyacını karşılayabilmesi temel bir gereklilik"

Elektrik Mühendisleri Odası, KKTC’nin elektrik enerjisi ihtiyacının her türlü koşulda kendi kendine yetecek şekilde ve kamusal çerçevede karşılanabilmesinin temel bir gereklilik olduğunu vurguladı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 12:22
"KKTC’nin elektrik ihtiyacını karşılayabilmesi temel bir gereklilik"

Elektrik Mühendisleri Odası, KKTC’nin elektrik enerjisi ihtiyacının her türlü koşulda kendi kendine yetecek şekilde ve kamusal çerçevede karşılanabilmesinin temel bir gereklilik olduğunu vurguladı.
Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Görkem Çelik yaptığı açıklamada,  “Kablo ile elektriğin ülkemize gelmesinin teknik açıdan önemli bir gelişme olmasına karşın kablodan bağımsız olarak, ülkemizin kendisine yetecek elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek yeterli kurulu güce sahip olması, stratejik, teknik ve toplumsal büyük önem arz etmektedir” dedi.
Çelik, ülkede gündemden düşmeyen en önemli konuların başında gelen elektrik enerjisi sorunu üzerine 28 Şubat tarihinde yapmış oldukları açıklamalara ilave bir açıklama daha yapma ihtiyacı duyduklarını belirtti.
Çelik, mevcut durumda, toplam yıllık elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık %40’ını döviz bazında alım garantili bir anlaşma ile AKSA’dan sağlandığını anımsatarak, “Çok yüksek maliyetlere sebep olan ve tıpkı Teknecik Santralı gibi filtresiz çalıştırılması sebebi ile çevresel açıdan da problemler yaratan bu alım garantili anlaşma 2024 yılında son bulacaktır. Bugünkü koşullarda AKSA’dan sağlanan yıllık 700 milyon kwh enerji ihtiyacının nasıl karşılanacağı 2024’ün değil bugünün konusu olmalıdır” dedi.
“Yıllarca katlanmak zorunda kalınan, toplumsal menfaate  uymayan buna benzer modellere bir daha mahkum olmamak için” 2024 ve sonrasının planlamasının ivediliğine işaret eden Çelik,  son dönemde, tarifelendirme sisteminin yürürlüğe girmesi ve güneş enerjisi kullanımının yaygınlaşması ile birlikte yaz puant yükünde (peak yükte) 2018 yılına göre yaklaşık %2’lik bir düşüş olsa da, kısa ve orta vadede ihtiyacı  karşılayacak santral kapasitesine ulaşılması için gerekli yatırımların yapılması gerektiğini söyledi.

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Çelik, “Daha da açık şekilde söylemek gerekirse, üretim kapasitemizin 2021-2022 gibi yıllara gelindiğinde hala bugünkü durumunda kalması halinde, 2024 ve sonrasında elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanabilmesi için bugünden çok daha ağır şartlarda anlaşmalar ile karşı karşıya kalınacaktır” dedi.
Çelik açıklamasına şöyle devam etti:
“KIB-TEK santral kapasitesinde yapılacak planlı artış ve gerçekleşmesi halinde enterkonnekte bağlantı ile birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanan fayda da artmış olacaktır. Ayrıca başta depolama olmak üzere farklı kaynaklardan da yararlanmak için çalışmaların hızlanması son derece önemlidir. Enterkonekte bağlantı konusunda T.C. ile yapılması muhtemel görünen projenin, toplumsal menfatimizi göz önüne alacak şekilde ele alınması ve Kıbrıs Türk toplumunun projenin eşit bir paydaşı olması sağlanmalıdır.
Son olarak, enerji yönetimi konusunda ülkemizde eksik olan birçok konunun çözüm noktası olacağına inandığımız, siyaset ve politikanın üstünde yer alacak “Bağımsız Enerji Üst Kurumu” benzeri bir yapının bir an önce hayata geçmesinin önemi bu konuda yaşanan her gelişme ile daha da belirgin şekilde görülmektedir. Bu konuda başlatılan çalışmaların en erken zamanda tamamlanması yukarıda da belirtmeye çalıştığımız ülkemiz için acil olarak karar verilmesi gereken konuların çözümünde de önemli katkı sağlayacağı inancındayız.

 

Son Güncelleme: 22.08.2019 15:49
Anahtar Kelimeler:
Elektrik Mühendisleri OdasıKktc Elektrik Ihtiyacı
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