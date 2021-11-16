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“KKTC’nin Bağımsızlığı Bağlamında Mavi Vatan” konferansı

16 Kasım 2021 Salı 18:00
“KKTC’nin Bağımsızlığı Bağlamında Mavi Vatan” konferansı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü, KKTC’nin 38. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında “KKTC’nin Bağımsızlığı Bağlamında Mavi Vatan” Konferansı düzenlendi.

Üniversiteden verilen bilgiye göre, bugün üniversitenin Kuzey Kıbrıs Kampüsünde yer alan konferans, ASBÜ YouTube kanalından da canlı olarak yayımlandı.

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Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın konuşmacı olduğu konferansa Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve ASBÜ Kuzey Kıbrıs Koordinatörü Prof. Dr. Enver Arpa da katılım gösterdi.

Doç. Dr. Yaycı konuşmasında deniz yetki alanları ve mavi vatan konularını değerlendirerek, KKTC’nin devlet olarak kabulü, Lozan Anlaşması çerçevesinde Kıbrıs ve Türkiye ile Doğu Akdeniz konularından bahsetti.

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Son Güncelleme: 16.11.2021 19:26
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