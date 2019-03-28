kktcfidan.com platformu sayesinde 2017’den itibaren 4 binin üzerinde fidan bağışlandı

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 21-26 Mart Orman Haftası nedeni ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Harun Maden’i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette Çevre Koruma Dairesi Müdürü Abdullah Aktolgalı, Orman Dairesi Müdürü Ercan Poyraz ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Müdürü Ayhan Barış da hazır bulundu.

2017 yılında Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, Turizm ve Çevre Bakanlığı ve Orman Dairesi ile birlikte hayata geçirdiği efidan projesi sayesinde ülkeye bugüne kadar 4 binin üzerinde fidan bağışlandığı belirtilen açıklamada, Orman Dairesi’nin; eFidan projesi kapsamında bağışlanan fidanların dikiminin geçekleştirilmesi için Geçitköy’de 2016 yılında çıkan yangından dolayı hasar gören bölgede 8 bin fidanlık bir araziyi bu amaç için tahsis ettiği, bu araziye bugüne kadar 4 binin üzerinde fidan dikildiği kaydedildi.

“eFİDAN, DİJİTAL BİR DÖNÜŞÜMDÜR”

Orman Haftası münasebeti ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’na gerçekleştirilen ziyarette konuşan Turkcell Genel Müdürü Harun Maden şunları söyledi:

“Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak Kıbrıs halkına verdiğimiz teknolojik hizmetlerin yanı sıra birçok sosyal kültürel ve çevre konusunda sosyal sorumluk projelerinde yer almaktayız.

Çevre de bizim en duyarlı olduğumuz konulardan birisidir. eFidan projesi,2017 yılında Orman Dairesi ile birlikte hayata geçirildi.

eFidan, hayatın tüm alanlarının dijitalleştiği gibi ormanlarımızın zenginleştirilmesi konusunda da dijital bir dönüşümdür.

Orman Dairesi’nin tahsis etmiş olduğu 8 bin fidanlık araziye bugüne kadar 4 bin adet fidan bağışında bulunuldu. efidan projesi ile birlikte, vatandaşlarımız, Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, Dünya Kadınlar Günü, yeni doğan bebek için tebrik, vefat, evlilik yıl dönümü gibi özel günler için 5 TL karşılığında ister cep telefonu faturaları üzerinden veya isterlerse hesap numarasına havale ile fidan bağışını gerçekleştiriyor. Bağışlanan fidan karşılığında sertifikası da belirtilen e-mail adresine dijital olarak gönderilmektedir. Fidanlar için ödenen tutarın tümü Orman dairesine bu arazinin bakımı için aktarılmaktadır.

Turizm ve Çevre Bakanımız ve Orman Dairesi ve ilgili daire müdürlüklerinin katkılarıyla eFidan projemizin yaygınlaştırılması için çalışıyoruz.”

“KUZEY KIBRIS TURKCELL’İN BU SORUMLU DOKUNUŞU BİR İNSANIN KALBİNE DOKUNUŞ KADAR ÖNEMLİDİR”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da kabulde yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in yapmış olduğu sosyal sorumluluk projelerinin önemine vurgu yaparak, böylesi projelerin bir insanın kalbine dokunuşu kadar önemli ve anlamlı projeler olduğunu söyledi.

Ataoğlu, efidan projesi aracılığı ile insanların özel günlerinde bu platformu kullanarak ülkenin yeşermesine katkıda bulunmaları ve çevre bilincinin hatırlanması açısından da önemli olduğunu kaydetti.

Çevre konusunda son olarak Ambalaj Atıkları Tüzüğü’nü hayata geçirerek hem plastik poşet kullanımını hem de ambalaj atıklarının geri dönüşüme kazandırılması adına çalışmalar yürüttüklerinden bahseden Ataoğlu, yakın zamanda Sanayi ve Ticaret odaları işbirliğinde kurulacak olan yetkilendirilmiş kuruluş aracılığı ile ülkede sıfır atık projesini başlatacaklarını dile getirdi.

Çevre bilincinin küçük yaştan itibaren artırılması hedefi ile daha önce 9 yaş sınıflarında başlatılan çevre derslerinin artık tüm yaşlara yayılacağını da belirten Ataoğlu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü ileriki yıllarda sembolik olarak kutlamak istediklerini de vurguladı.

Ataoğlu, efidan projesine öncülük eden Turkcell ailesine ve Orman Dairesi çalışanlarına teşekkür ederken, yapılan bu güzel çalışmaların boşa gitmemesi için halkın duyarlılık gösterip e fidan projesine destek olmaya çağırdı.

