KKTCELL’liler de Güney Kıbrıs’ta internete bağlanacak

Kuzey ile Güney kesimlerinde kısa bir süre önce hizmete alınan, konuşma ve mesajlaşma hizmetlerinin ardından internet kullanımı da devreye alındı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, müşterileri Güney kesimine geçtiklerinde Kuzey Kıbrıs Turkcell’in avantajlı paketlerinden yararlanarak internete bağlanabilecek.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterilerine sunduğu avantajlı internet paketinde günlük 19 TL'ye 500Megabaytlık(MB) internet sunarken, paket kullanımında MB ücretinin 0,038 TL’ye geldiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell, bu paketin özelliği gereği bir kez başvuru yapıldıktan sonra Güney Kıbrıs'taki ilk internet kullanımında devreye girdiğini, kullanılmadığı takdirde hiçbir ücret yansımadığını belirtti.

KÜÇÜKÖZDEMİR

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir, Güney’de cep telefonu görüşmelerinden sonra internet kullanımının da artık yapılabileceğini, bunun önemli bir adım olduğunu söylerken, internet kullanımının hayatı kolaylaştırdığını ve hayatın her alanına dokunduğunu belirtti.

Küçüközdemir, müşterilerine her zaman avantajlı teklifler sunma yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini ve Güney Kıbrıs’taki internet fiyatlarından daha uygun teklifler sunduklarını kaydetti.

Küçüközdemir, müşterilerinin paketli kullanım yaptığı takdirde daha avantajlı olacağını da sözlerine ekledi.

NASIL KULLANIRIM?

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den Güney’de internet kullanımıyla ilgili yapılan açıklamada şunlara değinildi:

“Günlük 19 TL'ye 500 MB Güney Paketi'ni başlatmak için GUNEY yazıp 1717'ye SMS göndermek yeterlidir. Konuşma ve SMS kullanımlarında mevcut standart ücretler geçerli olmaya devam edecektir. Avantajlı Güney internet paketinden yararlanmak istemeyen müşteriler, AÇ yazıp 1717'ye mesaj göndererek 1MB’ı 70 kuruş olan standart tarifeden internet kullanımı yapabilirler.”

Kuzey Kıbrıs Turkcell, akıllı telefonlarla birlikte artan data kullanım ihtiyacı nedeniyle paketli internet kullanımını öneriyor.

Detaylar, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in resmi internet sitesi www.kktcell.com’da yer alıyor.



