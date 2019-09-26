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KKTCELL Trafik Eğitim Parkı 2019-2020 Öğretim Yılı açılışı yapıldı

Avcı: “9 yılda 59 bin 400 kişi eğitim parkında eğitim gördü”

KKTCELL Trafik Eğitim Parkı 2019-2020 Öğretim Yılı açılışı yapıldı

Avcı: “9 yılda 59 bin 400 kişi eğitim parkında eğitim gördü”

26 Eylül 2019 Perşembe 09:23
KKTCELL Trafik Eğitim Parkı 2019-2020 Öğretim Yılı açılışı yapıldı

KKTCELL Trafik Eğitim Parkı’ndaki açılışta Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı konuşma yaptı. Konuşmaların ardından trafik eğitim parkı gezildi. 

AVCI 
Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Mehmet Avcı, konuşmasında derneğin trafik kazalarının önlenmesi için yaptığı çalışmalar ve KKTCELL Trafik Eğitim Parkı kuruluş süreci, verilen eğitimler ve hedefleri ile ilgili bilgi verdi. 
Avcı, derneğin yaklaşık 30 yıldan beri trafik kazaları konusunda farkındalık yaratmak için çalışmalar sürdürdüğünü, trafik yasalarına katkıda bulunduğunu, eğitim ve kitap çalışmaları yaptığını dile getirdi. 
Trafik eğitim parkı için yapılan çalışmalar ve yaşanan süreci aktaran Avcı, yaşanan birçok sıkıntının ardından parkın, farklı bakanlıklar ve daireler ile Polis Genel Müdürlüğü’nün katkıları ve Kuzey Kıbrıs Turkcell finansmanı ile hayata geçtiğini belirtti. Avcı, parkın tüm giderlerinin sabit hız tespit kameralarından gelen para ile karşılandığını kaydetti. 
Avcı, her yıl ilkokul 3, 4, 5. sınıf öğrencilerinin parkta eğitim aldığını söyleyerek, yılda 6 bin 500 öğrenci, 9 yılda ise 58 bin 86 öğrencinin parkta eğitim gördüğünü, öğrencilerin ailelerini de bilinçlendirdiğini belirtti. 

“9 YILDA 59 BİN 400 KİŞİ  EĞİTİM PARKINDA EĞİTİM GÖRDÜ”

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Yetişkinlere, ambulans şoförlerine, öğrencilere de eğitimler verildiğine işaret eden Avcı, yetişkinlerle birlikte 9 yılda 59 bin 400 kişinin eğitim parkında eğitim gördüğünü söyledi. 
Hedeflerinin parkın büyütülmesi, binanın altyapısının geliştirilmesi ve daha geniş kitlelere eğitim verilmesi olduğunu dile getiren Avcı, trafik suçundan ehliyetini kaybeden kişilerin ehliyetlerini geri almadan önce trafik eğitim parkında eğitim görmesini istediklerini söyledi. Avcı, Mağusa Karpaz ve Güzelyurt bölgesine de trafik parkı yapılmasının hedefleri arasında olduğunu belirtti. 

KÜÇÜKÖZDEMİR
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir, trafik parkına destek vermekten mutluluk duyduklarını söyleyerek, “Verilen eğitimlerin katkısıyla bir kişinin hayatını kurtarabildiysek ne mutlu bize” dedi. Küçüközdemir, sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini, özellikle çocuk ve trafiği içeren projelere katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Sürücülere araç kullanırken cep telefonlarının kullanmamaları çağrısı yapan Küçüközdemir, bu konuda bilgilendirme ve farkındalık için çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak bu tür projelere ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. 

BAĞZIBAĞLI 
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, bakanlığın iki dönemdir görevde olan kadrosunun, ölümlü ve ciddi yaralanmaların meydana geldiği trafik çarpışmalarının önlenmesini hedefleyen “vizyon sıfır” için yoğun çalışma sürdürdüğünü belirtti. Altyapı ve mali kaynak sıkıntılarının hemen sonuca ulaşmaya engel olduğunu dile getiren Bağzıbağlı, çalışmaların devam ettiğini kaydetti. Bakanlığın çalışmaları ilgili bilgi veren Bağzıbağlı, Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu’nu aktifleştirdiklerini, farkındalık ve denetim çalışmalarını artırarak devam ettirdiklerini, şoför okullarının yapısına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Bağzıbağlı, çalışmaların elbirliğiyle sürdürüleceği ve güzel sonuçlara varılacağı inancını belirtti. 

 

Son Güncelleme: 26.09.2019 13:03
Anahtar Kelimeler:
KKTCELL Trafik Eğitim Parkı 2019-2020 Öğretim Yılı
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