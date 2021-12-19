KKTCELL ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında işbirliği protokolü imzalandı

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında çekimleri yapılarak 360 derece gezilebilecek şekilde tasarlanan sergi, tüm detayları ile 3 boyutlu içerikte anlatılıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in farklı alanlardaki toplumsal duyarlılığını sürdürmeye devam ederken kamu, kurum ve kuruluşlarla sivil toplum örgütleri arasındaki iş birliklerini de devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi, geçmişin taşındığı serginin uzakta olanların da rahatlıkla ulaşabilmesi, tarihin gelecek kuşaklara aktarılması ve imkânı olmayanlara teknoloji sayesinde ulaşabilmek adına protokol imzaladı.

Protokole, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir imza koydu.

BENTER: “BU ÖZEL SERGİNİN DAHA GENİŞ KİTLELERE TAŞINMASINDAN MUTLUYUZ”

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Benter, protokolün imzalanması sırasında yaptığı konuşmada, bu iyilik dolu geçmişin ne kadar ilim ve bilim dolu bir tarihten geldiğini “100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi” ile öğrendiklerini ifade etti.

“Serginin Kıbrıs için çok önemli bir fırsat olduğunu” ifade eden Benter, aynı zamanda oldukça eğitici ve bilgilendirici özelliğe sahip olduğunu da belirtti. “Kıbrıs’a ilk kez böyle bir serginin getirilmiş olması hepimiz için büyük önem taşıyor” diyen Benter, Kuzey Kıbrıs Turkcell ile yapılan iş birliğiyle bu önemli serginin her eve taşınmasının, daha geniş kitlelere ulaşmasının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini ifade etti.

KÜÇÜKÖZDEMİR: “TÜRK İSLAM BİLİM TARİHİ ESERLERİNİ TEKNOLOJİYLE DİJİTAL ORTAMDA SUNMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUK”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir de konuşmasında, “100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi”nin ada için büyük önem taşıdığını söyledi. Yapılan protokolle bu serginin çok insana ulaşabileceğini vurgulayan Küçüközdemir, Türk İslam tarihi eserlerini dijital ortamda sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Astronomi, coğrafya ve seyrüsefer, saatler, geometri, optik, teknik, kimya ve tıp ile ilgili objelerin sergilendiği “100 Objede Türk İslam Bilim Tarihi Sergisi”, evkaf.org/sergi linki üzerinden gezilebiliyor. Sergi ayrıca, 28 Şubat 2022 tarihine kadar Lefkoşa’nın surlar içinde bulunan Bedesten’de 09.00 ile 17.00 saatleri arasında fiziksel anlamda da ziyaretçiler tarafından izlenebilecek.